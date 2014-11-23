أحمد سلامة يبدأ تصوير “حواري بوخارست”

بدأ الفنان أحمد سلامة تصوير مشاهده الأولى من مسلسله الجديد “حواري بوخارست” للمخرج محمد بكير.

> وقال سلامة إن دوره بالمسلسل يختلف عن أدواره السابقة ، معربا عن سعادته بالمشاركة في العمل.

> يتناول العمل الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المصريون عقب ثورة 30 يونيو، ويتم تصوير المسلسل داخل مصر ما بين المناطق الشعبية والراقية.

> يشارك في بطولة المسلسل دينا الشربيني، وروجينا، وأحمد صيام، وأحمد حاتم، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج دينا كريم، وإخراج محمد بكير.

> أ ش أ