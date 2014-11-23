محافظ أسوان : إنهاء مشكلة مصرف السيل مشروع قومي لأسوان

عقد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان اجتماع موسع لمناقشة المشاكل البيئية بالمحافظة، بحضور الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، ومديرى جهاز شئون البيئة والصحة والرى والأوقاف، والمقاولون العرب، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية.

قرر المحافظ خلال الاجتماع إيفاد لجنة لمعاينة مشروع الحل العاجل بالعلاقى للتخلص من مياه الصرف الصحي مكونة من مسئولي فرع جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاجر، والري، والمقاولون العرب من أجل سرعة تشغيل المشروع بالشكل الذي يساهم فى إستيعاب الصرف الصحي المعالج، من خلال الإسراع فى زراعة الغابات الشجرية والتي تشمل الغابة الشجرية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمسطح 5000 فدان على طريق أسوان – برنيس، مع إنهاء المشاكل المتعلقة بتشغيل طلمبات الرفع.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لإنهاء كافة المشروعات التى لها آثار بيئية سلبية سواء على نهر النيل، أو على صحة المواطن، حيث أن هناك حرص من المحافظة على المصارحة والشفافية فى عرض الحقائق أمام الرأى العام دون تجميل، وخاصة مع مشكلة مصرف السيل والتى تمثل أكبر بؤرة تلوث تؤرق أهالى مدينة أسوان وزائريها.

وأضاف يسرى بأن هذا المشروع الضخم بمثابة مشروع قومى لأسوان ولمصر كلها لأنه يحمى نهر النيل من التلوث من خلال إستغلال المساحات الشاسعة الصحراوية سواء فى منطقة العلاقى أو بمناطق الحاجر والكلح غرب بادفو وأيضاً بأبو الريش والتى تحتاج للإجراءات السريعة من الجهات الحكومية مع طرح مسطحات أخرى للمستثمرين الجادين وخاصة أن المنتج من أشجار هذه الغابات له مردود اقتصادى كبير.