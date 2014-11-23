الزمام يشكر القيادة الرشيدة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

رفع وكيل الإمارة المساعد بإمارة منطقة الحدود الشمالية "الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الزمام "الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة وكيل الإمارة المساعد بإمارة منطقة الحدود الشمالية.

وعبر الزمام عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

كما قدم الزمام شكره وتقديره إلى صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية على ترشيحه والثقة الغالية التي أولوه أياها، داعياً الله عز وجل أن يعينه على أداء عمله على أكمل وجه. كما شكر الزمام كل من بارك وهنأه بهذه المناسبة.