عين الحسود تصيب إيناس النجار قبل ختام مونديال الإذاعة والتليفزيون

أصيبت الفنانة إيناس النجار بحالة تسمم معوي أمس “السبت”،إثر تناولها وجبة فاسدة في أحد المطاعم بالمهندسين، بادرت على إثرها بالتوجه إلي مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج اللازم بعد شعورها بآلام مبرحة في المعدة.

> ومن المقرر أن تشارك إيناس النجار غدا “الاثنين”، في أوبريت غنائي ضد الإرهاب، في ختام مونديال الإذاعة والتليفزيون ضمن مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد بدير وسامح يسري.

> إيناس النجار مشغولة حاليا بقراءة ثلاثة سيناريوهات لمسلسلين تليفزيونيين بالإضافة إلي نص سينمائي جديد ، ومن المقرر أن تحسم أمر مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية القادم خلال أيام بعد الانتهاء من قراءة النصوص ، لافتة إلي أنها ستعلن عن كافة التفاصيل بعد إتمام عملية التعاقد ، مؤكدة حرصها على الاختلاف والتنوع في الأدوار التي تجسدها.

> جدير بالذكر أنه تم تكريم إيناس النجار مؤخرا من قبل إدارة مهرجان الدراما العربية في دورته الـ15 ، والذي استضافته محافظة بورسعيد عن دورها في أخر أفلامها “واحد صعيدي” ، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي ، من إخراج إسماعيل فاروق ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب صعيدي يترك قريته للعمل في أحد المنتجعات السياحية ويمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

> أ ش أ