الصحة العالمية : ” الطاعون” يعود لـ ” إفريقيا” ويفتك بـ 40 شخصًا في مدغشقر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عودة وباء «الطاعون»، الذي عرف باسم «الموت الأسود»، إلى الظهور مرة أخرى في مدغشقر، محذرة من تفشيه السريع في العاصمة « أنتاناناريفو».

وأشار بيان للمنظمة العالمية، إلى أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الوباء، بلغ 40 وفاة حتى 16 نوفمبر فيما سجلت 119 إصابة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الصحية في مدغشقر أبلغتها في الرابع من نوفمبر بتطور هذا المرض الذي سجلت إصابته المميتة الأولى في قرية في 31 أغسطس.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي الإصابات بلغ 119 و40 وفاة حتى 16 نوفمبر، منها إصابتان في العاصمة مع وفاة واحدة.

وحذرت المنظمة من وجود خطر تفش سريع للمرض الآن في أنتاناناريفو بسبب الكثافة العالية للسكان في المدينة وضعف النظام الصحي.

وشددت على أن مقاومة الذباب لمبيدات «دلتامثرين» المستخدم للسيطرة عليها يؤدي إلى تعقيد الوضع.

فيما تشكلت قوة وطنية خاصة تضم جميع ممثلي القطاع الصحي، لمكافحة المرض بمساعدة منظمة الصحة العالمية والدعم المالي للبنك الأفريقي للتنمية، ويعرف الطاعون أنه من الأمراض الفتاكة.