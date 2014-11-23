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مقتل قيادي في جماعة أبو سياف جنوب الفلبين

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مقتل قيادي في جماعة أبو سياف جنوب الفلبين مقتل قيادي في جماعة أبو سياف جنوب الفلبين

قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن قيادياً إسلامياً متشدداً، متورط في اختطاف ألمانيين، قتل في اشتباك مع جنود في جنوب الفلبين.

كما قتل جندي عندما حاولت القوات اعتقال قيادي بجماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى شحاته لاتيب، يوم أمس السبت، في بلدة بارانج في جزيرة جولو التي تبعد ألف كلم جنوب مانيلا.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل هارولد كابونوك “قتل لاتيب عندما قاوم الاعتقال وأطلق النار على قوات الأمن”.

وأوضح كابونوك أن لاتيب “تورط في خطف أجانب، وفي سلسلة من الهجمات العنيفة ضد القوات الحكومية”.

وشن الجيش هجوماً على جماعة أبو سياف في أعقاب إطلاق سراح رهينتين ألمانيتين، رجل يبلغ من العمر 72 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 55 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد دفع فدية تردد أن قيمتها 5.6 مليون دولار.

وكان الخاطفون قد هددوا بقتل أحد الرهينتين الألمانيتين إذا لم يتم دفع فدية قبل انتهاء المهلة التي حددوها، وتم أسر الرهينتين في أبريل (نيسان) أثناء إبحارهما على متن يخت في إقليم بالاوان غرب الفلبين.

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