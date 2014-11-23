أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زينة تورّط شقيقتها في شهادة زور وعزّ يقاضيها

Google+ Print
زينة تورّط شقيقتها في شهادة زور وعزّ يقاضيها زينة تورّط شقيقتها في شهادة زور وعزّ يقاضيها

الأحد 23-11-2014 11:39

قام الممثل المصري أحمد عزّ بإقامة دعوى قضائية ضدّ نسرين رضا، شقيقة الممثلة زينة، متّهماً إياها بالشهادة زوراً بالاتفاق مع زينة.

وأقام عزّ هذه الدعوى، بعدما تفاجأ بأنّ نسرين وشهوداً آخرين أكّدوا خلال إدلائهم بشهادتهم أمام المحكمة أنهم حضروا حفلة الزفاف، التي تمّت بين عزّ وزينة، وهو ما لم يحدث نهائيّاً على حدّ قول عزّ.

واستطاع عزّ أنّ يثبت إنه كان متواجداً في ، في الوقت الذي قالت فيه نسرين إنّها حضرت حفلة الزفاف.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي