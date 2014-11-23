زينة تورّط شقيقتها في شهادة زور وعزّ يقاضيها

قام الممثل المصري أحمد عزّ بإقامة دعوى قضائية ضدّ نسرين رضا، شقيقة الممثلة زينة، متّهماً إياها بالشهادة زوراً بالاتفاق مع زينة.

وأقام عزّ هذه الدعوى، بعدما تفاجأ بأنّ نسرين وشهوداً آخرين أكّدوا خلال إدلائهم بشهادتهم أمام المحكمة أنهم حضروا حفلة الزفاف، التي تمّت بين عزّ وزينة، وهو ما لم يحدث نهائيّاً على حدّ قول عزّ.

واستطاع عزّ أنّ يثبت إنه كان متواجداً في مصر، في الوقت الذي قالت فيه نسرين إنّها حضرت حفلة الزفاف.

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