أصالة منهارة في عزاء شقيقها والفنانون يتوافدون

يتوافد نجوم الفن إلى مسجد الحامدلية الشاذلية في القاهرة، لتقديم واجب العزاء إلى الفنانة أصالة بوفاة شقيقها أيهم.

ومن النجوم الواصلين: فيفي عبده، ودنيا عبد العزيز، وهشام عباس، ومحمد الصغير، ورامي وحيد، بوسي شلبي ولبلبة.

كما وصل منذ قليل كل من: منى، وأنغام، ورامي، ومحمد قماح، وتامر حبيب، ومحسن جابر، وكنده علوش.

ومن بين المعزيين، الفنان اللبناني جو رعد الذي أتى خصيصاً من بيروت لحضور العزاء، وقام جو بنقل أجواء العزاء لـ"سيدتي نت" بشكل حصري، فقال إن أصالة منعت المصورين من الدخول إلى المسجد.

أما عن حالتها، فأفادنا جو بأن أصالة مفجوعة وجزينة جداً ومنهارة، ووالدتها متعبة جداً. وأشار إلى وجود عدد كبير من الصحافيين والناس.

وخلال تواجده في العزاء، تكلم جو مع أنس وسأله عن حقيقة ما تردد عن أن سبب وفاة أيهم هو القتل، فنفى أنس هذا الأمر، وأكد أن سبب وفاة شقيقه هو توقف قلبه، وأوضح أن أيهم توفى فور وصوله إلى المستشفى.

أما عن الصور المتداولة من العزاء، فهي مسربة من المعزيين، واستطعنا الحصول على بعض الصور الحصرية من جو ومن حسابه على موقع "تويتر".