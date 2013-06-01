أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

بالفيديو| عامل بجوار سفارة إثيوبيا: سد النهضة مصيبة.. و بشرب من "القلة" علشان أنا على قد حالي

Google+ Print
بالفيديو| عامل بجوار سفارة إثيوبيا: سد النهضة مصيبة.. و بشرب من "القلة" علشان أنا على قد حالي بالفيديو| عامل بجوار سفارة إثيوبيا: سد النهضة مصيبة.. و بشرب من "القلة" علشان أنا على قد حالي
السيد أنور: لو حصل مظاهرات كبيرة أمام السفارة هنزل وهطالب بحق في مياه النيل

كتب : محمد شنح منذ 7 دقائق

على بعد أمتار قليلة من مقر السفارة الإثيوبية في منطقة الدقي، كان السيد أنور، الصعيدي الذي جاء من المنيا للعمل في القاهرة، يمارس عمله بإحدى محلات السوبر ماركت، وتصطف بجانبه زجاجات المياه المعدنية الكبيرة، التي يبيعها لزبائنه من أهالي المنطقة.

"السفارة الإثيوبية تتعامل مع شركات المياه المعدنية مباشرة ومش بتشتري منا حاجة"، هكذا وصف السيد أنور علاقة جيرانه من العاملين والمواطنين في السفارة الإثيوبية مع المحلات المحيطة بها، قائلاً "هما ناس طيبين وفي حالهم وعايشين في جو هادي على طول".

وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والوقفات الاحتجاجية التي عرفت طريقها لمقر السفارة الهادئ، الذي يعيش أجواء هادئة، قال " سد النهضة أكبر غلط على مصالح مصر ومصيبة كبيرة وهيضر حصتنا من المياه وهيأثر على الكهرباء اللي هي أصلاً فيها أزمة من غيره"، متابعاً حديثه "أنا مع المظاهرات أمام السفارة الإثيوبية، وحقنا مش هيdجي غير بالضغط الشعبي، ولو في مظاهرات كبيرة حصلت هنزل معاهم وHنادي بالعدالة الاجتماعية وحقنا في مياه النيل".

وبسؤاله حول إذا كانت المياه المعدنية ممكن أن تكون جزءًا من حل أزمة العطش في مصر، قال "لا طبعا، المياه المعدنية بيشربها الناس المقتدرة اللي معاها فلوس، فأنا راجل يوميتي 20 جنيه، أشرب كل يوم مياه معدنية منين، أنا بشرب من القلة دي علشان على قد حالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر