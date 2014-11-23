نبيل شعيل يعود للغناء مع الشاعر السعودي علي الغامدي

يُطلق الشاعر الغنائي د.علي الغامدي مفاجأة فنية جديدة مع الفنان الخليجي نبيل شعيل، تتمثّل في تضمين ألبوم شعيل المقبل أغنية من كلمات الشاعر الغامدي بعنوان "كلّ الناس".

وبهذا العمل، يتوّج الشاعر سلسلة نجاحاته المتواصلة خلال هذا العام، والتي شهدت إطلاق مجموعة كبيرة من الأغنيات مع عدد كبير من النجوم العرب.

وعن هذا التعاون بينه وبين شعيل، يقول الغامدي: "سعيد جداً بانضمام أغنيتي "كلّ الناس" إلى مجموعة الأغاني المميزة في ألبوم الفنان القدير نبيل شعيل، الذي يضمّ نخبة كبيرة من شعراء وملحني الخليج"، وأضاف: "الفنان نبيل شعيل عُرف في الخليج بمساهمته في صنع النجوم والشباب المبدعين منذ فترة طويلة".

وعن الأغنية، قال الغامدي: "العمل من ألحان الملحن الكويتي الشاب محمد غازي الذي أتوقع له مستقبلاً كبيراً في الأغنية الخليجية، ومن توزيع المبدع مدحت خميس".

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