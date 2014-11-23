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هاني شاكر يصف "حلاوة روح" بالانفلات الفني

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هاني شاكر يصف "حلاوة روح" بالانفلات الفني هاني شاكر يصف "حلاوة روح" بالانفلات الفني

الأحد 23-11-2014 14:13

عبّر الفنان هاني شاكر عن سعادته، بقيام الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض بعض الأفلام التي تخدش الحياء في ، على حد تعبيره.

ويشير شاكر في حديثه، إلى فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي، بكونه الفيلم الوحيد الذي منع عرضه في الفترة الأخيرة من الصالات، بسبب تضمنه بعض المشاهد التي اعتبرتها النقابة خادشة للحياء.

وجاء حديث شاكر هذا، رداً على سؤال عن رأيه بما يعانيه الوسط الفني من انفلات، في لقاء قصير له، على هامش مشاركته في "مهرجان الموسيقى العربية"، الذي انتهت فعالياته مؤخراً في دار الأوبرا المصرية.

 

 

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