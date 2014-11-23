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«الأسنان» تخاطب «الصحة» بسبب تعديلات السيسي لقانون المهن الطبية

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«الأسنان» تخاطب «الصحة» بسبب تعديلات السيسي لقانون المهن الطبية «الأسنان» تخاطب «الصحة» بسبب تعديلات السيسي لقانون المهن الطبية

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، بسبب إعتراضها على التعديلات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لقانون حوافز المهن الطبية والتى أقرتها رئاسة الجمهورية.

وقالت النقابة إن التعديلات جاءت مغايرة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدت مع مساعدي وزير الصحة .

وقال الدكتور مجدى بيومى، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، في خطابه إلى وزير الصحة، إن بدل المهن الطبية بين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان 200 جنيه يتساوى مع الفارق بين الأسنان والتمريض، ويتعارض مع معيار وسنوات الدراسة المتفق عليها، مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى عدم تحقيق العدالة في التوزيع .

وأكد الخطاب أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات السابقة، مع مساعدى وزير الصحة على أن يكون بدل المهن الطبية لأطباء الأسنان 600 جنيه، مراعاة لعدد سنوات الدراسة، مطالباً بضرورة تحقيق العدالة والمساواة في التوزيع.

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