بالفيديو| جزار أمام سفارة إثيوبيا: الإثيوبيون طيبون.. والنظام يفتقد الخبرة

أسامة رجب: لا عندنا رئاسة ولا حكومة ولا دبلوماسية.. ومبارك كان فاسد بس بيفهم

كتب : محمد شنح منذ 4 دقائق

3 سنوات مرت، وهو يمارس عمله في محل الجزارة أمام مقر السفارة الإثيوبية، يمر عليه كل يوم العاملون بالسفارة ورعاياها ذهابا وإيابا، يتعاملون معه ويشترون منه اللحمة، واصفا إياهم "زباين طيبين وكويسين، وفيهم ناس مسلمة كتير، محمد وعمر وعثمان".

أسامة رجب، جزار بإحدى الجمعيات التعاونية، يرى أن الإثيوبيين شعب طيب، ولكن المثل الشعبي يقول "عاملني مع الشيطان وأديني مصلحتي ومتعملنيش مع ملاك يضرني"، مشيراً إلى أن سد النهضة فيه ضرر كبير على مصر، وأن النظام الحالي يفتقد الدبلوماسية والخبرة السياسية: "لا عندنا دبلوماسية ولا حكومة ولا رئاسة، ورغم أن حسني مبارك كان فاسدا بس بيفهم".

ويتابع أسامة رجب حديثه، لـ"الوطن"، بقوله "إحنا عايزين راجل عنده إخلاص لوطنه وبيحافظ على مصالحنا"، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات كثيرة في مجال الري والمياه ولكنه علم من المقربين منه ووسائل الإعلام، أن سد النهضة فيه ضرر على مصر، مدللا: "إذا كان أيام السد العالي والرئيس جمال عبدالناصر، كان في مصلحة كبيرة لمصر والكهرباء نورت البلد كلها، لكن في أراضي غرقت وأراضي بقت بور، فما بالك بسد ضد مصلحتنا ومش هنستفيد منه حاجة".