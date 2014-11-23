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تحذير من فيضانات في ولاية نيويورك

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تحذير من فيضانات في ولاية نيويورك تحذير من فيضانات في ولاية نيويورك

أعلنت الأرصاد الجوية، أن مناطق في ولاية نيويورك بشمال شرق الولايات المتحدة، من الممكن أن تتعرض لفيضانات بسبب الذوبان المتوقع للثلوج.

ويطلب من السكان اتخاذ تدابير وقائية وخصوصا تنظيف قنوات الصرف الصحي أمام منازلهم وسحب الأغراض الثمينة من الأقبية.

ويمكن أن يرفع مستوى التحذير إذا كانت الفيضانات وشيكة.

ويقيم أكثر من 600 ألف شخص في المناطق المعنية، علما بان آلافا منهم لا يزالون محتجزين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع وخصوصا في المدن الواقعة جنوب منطقة بوفالو.

والجمعة، أعلن مسؤول منطقة أيرييه مارك بولونكارز، أن الفيضانات قد تبدأ الأحد وقد يراوح ارتفاع منسوب المياه بين 1.5 و1.8 متر.

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