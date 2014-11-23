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بدء اعتصام عمال شركات مضارب الأرز لنقص التمويل وإعادة تقييم الأصول

  • مصر
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بدء اعتصام عمال شركات مضارب الأرز لنقص التمويل وإعادة تقييم الأصول بدء اعتصام عمال شركات مضارب الأرز لنقص التمويل وإعادة تقييم الأصول

ينظم عمال 7 شركات لمضارب الأرز وهي كل الشركات على مستوى الجمهورية بسبب إقبال الشركات على الإفلاس ووجود مطالب توجه بها المسؤولين عن اللجان النقابية للواء إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة، وخالد حنفي، وزير ، ولم يجدوا أي رد أو استجابة لمطالبهم فقرروا بدء الاعتصام.

وأكد بعض عمال شركة مضارب رشيد الكائنة في الاسكندرية في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن عدد عمال الشركة 600 عامل وأن الاعتصام مجرد بداية ويصعد بعد ذلك حال عدم الاستجابة للمطالب بتوجه اعضاء النقابة العامة ومسؤلو الشركات واتحاد المساهمين إلى القاهرة وتقديم استقالات جماعية مسببة إلى المسؤلين .

وأوضح العمال أن «مطالبهم تتلخص في اعادة تعيين الأصول حيث قدرت شركة مضارب رشيد مثلاً بحوالى 13 مليون جنيه بينما تبلغ قيمتها حوالى 450 مليون جنيه على أرض الواقع بالاضافة إلى منح الشركات الحق في استغلال المساحات الخالية بشركاتها لتتمكن من تمويل نفسها بنفسها واستمرار تمويل الدولة للشركات بمدها من أرز الشعير لتحويله أرز أبيض».

واضاف العمال: «من ضمن المطالب تحويل الشركات إلى القانون 203 قطاع أعمال بدلاً من القانون 159 ومنح الشركات والمضارب حصة من المزايدات للدخول ضمن منظومة السلع التمويينية».

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