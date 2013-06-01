وزارة التموين: الدولة تدعم المواد البترولية ولا تدري أين تذهب

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

أعلن المتحدث باسم وزارة التموين ناصر الفراش إن الدولة تدعم المواد البترولية ولا تدري أين تذهب.

وأضاف الفراش، أن وزارة البترول ووزارة المالية بدأتا الاختبارات المبدئية لربط محطات الوقود على المستودعات لمعرفة طريق المواد البترولية، مضيفا أنه خلال هذا الشهر ستكون الوزارة ربطت جميع محطات الوقود على المستودعات الخمسة الرئيسية المتواجدة داخل مصر.

وأكد الفراش انه لم يتم تحديد حد اقصى للمواطن بعد تطبيق توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية، لكي يطمئن المواطن أن الوزارة تقوم بضبط وصول الكميات التي صرفت من المستودعات إلى المحطات.

وأوضح أن وزارة التموين ستقوم بتشديد الرقابة لتفادي استغلال البعض لهذه السلع المدعومة، لافتًا إلى أن وزير التموين الدكتور باسم عودة قاد حملة يوم الخميس الماضي، أسفرت عن ضبط 6 سيارات تقوم ببيع المواد البترولية في السوق السوداء.

وبشأن أزمة السولار، شدد المتحدث باسم الوزارة على أنه لا توجد أزمة بالسولار حيث إن الكميات التي تضخها الدولة للمحطات أكثر من الاستهلاك، لافتا إلى أن الكميات اليومية التي تضخها الدولة تقدر 42 مليون لتر والاستهلاك 39 مليون لتر أى بزيادة 3 ملايين لتر.