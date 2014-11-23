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أوباما يوافق على قواعد إرشادية جديدة للجيش الأمريكي في أفغانستان

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أوباما يوافق على قواعد إرشادية جديدة للجيش الأمريكي في أفغانستان أوباما يوافق على قواعد إرشادية جديدة للجيش الأمريكي في أفغانستان

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال مسول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس باراك أوباما وافق على خطط تعطي قادة الجيش الأمريكي صلاحيات أوسع في مساعدة القوات الأفغانية على التصدي لقوات طالبان بعد إنتهاء العمليات القتالية للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي رسميا في ديسمبر.

وسيسمح القرار الذي اتخذ في الأسابيع القليلة الماضية للقوات الأمريكية بتنفيذ مهام محدودة ضد طالبان تعد ضرورية لحماية الأمريكيين ولدعم قوات الأمن الأفغانية.

وقال المسؤول، سنتخذ تدابير مناسبة لتأمين الأمريكيين بينما لن نستهدف بعد الآن المقاتلين لكونهم أعضاء في طالبان وحسب إلا بقدر ما يهدد أعضاء طالبان القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان مباشرة أو بقدر ما يقدمون دعما لتنظيم القاعدة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في ساعة متأخرة أمس الأول الجمعة، أن التفويض الجديد سيسمح للطائرات الأمريكية والقاذفات والطائرات بدون طيار لمساعدة القوات الأفغانية في مهام قتالية.

وأعلن أوباما في مايو أيار الماضي بعد زيارة خاطفة للقوات الأمريكية في أفغانستان إن العمليات القتالية في أفغانستان وأن عدد القوات سيتقلص إلى 9600 جندي.

ووفقا لخطة أوباما فإن عدد القوات سيقلص إلى حوالي النصف بنهاية عام 2015. وسيخفض التواجد الأمريكي بنهاية عام 2016 إلى مستوى السفارة العادية مع مكتب للمساعدة الأمنية في كابول مثل ما حدث في العراق.

والتواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان في انتظار موافقة الأفغانية الجديدة على الاتفاقية الأمنية الثنائية وهي خطوة تأجلت بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

رويترز

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