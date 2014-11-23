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زلزال بقوة 5.7 درجات في رومانيا ولا ضحايا

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زلزال بقوة 5.7 درجات في رومانيا ولا ضحايا زلزال بقوة 5.7 درجات في رومانيا ولا ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مساء السبت، شرق رومانيا من دون أن يسفر عن ضحايا، وفق ما أفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة فرانكيا على بعد عشرين كلم من فوكساني (شرق)، ووقع الزلزال على عمق 39 كلم وشعر به سكان العاصمة بوخارست.

وقال متحدث باسم هيئة رصد الحالات الطارئة في رومانيا لوكالة فرانس برس، أن الزلزال لم يسفر عن ضحايا أو إضرار كبيرة.

وتقع منطقة فرانكيا (شرق) عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، وتعتبر رومانيا من بين الدول الأكثر تعرضا للزلازل في أوروبا.

وسجل آخر زلزال بقوة مماثلة في شرق رومانيا مع بداية أكتوبر 2013، ولم يؤد أيضا إلى ضحايا أو أضرار.

أ ف ب

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