أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البحرين: نسبة الإقبال في الانتخابات 51.5%

Google+ Print
البحرين: نسبة الإقبال في الانتخابات 51.5% البحرين: نسبة الإقبال في الانتخابات 51.5%

أعلن وزير العدل البحريني ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم السبت في مملكة البحرين قد بلغت 5ر51%، بينما بلغت في الانتخابات البلدية 7ر53%.

وكان الإقبال متوسطاً في المناطق السنية الموالية للحكومة بينما كان الإقبال ضعيفاً وأحيانا منعدماً في المناطق الشيعية.

وتم القبض على أكثر من 10 أشخاص إثر حدوث اشتباكات متقطعة منذ مساء أمس الجمعة قبل فتح لجان الاقتراع، حيث قام بعض المحتجين بقطع بعض الطرق في عدة مناطق بينما تقوم الشرطة بإعادة فتح الطرق.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 266 مرشحاً على 40 مقعداً برلمانياً، بينما يتنافس في الانتخابات البلدية 153 مرشحاً فاز منهم واحد بالتزكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا