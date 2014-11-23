سمية بنت الحسن تزور عدداً من المؤسسات في الشرقية

تقوم رئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا ورئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية الأميرة سميه بنت الحسن، بزيارة يوم الأحد القادم 30 نوفمبر لجامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في سياق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوقيع مذكرات تفاهم.

وأوضح مدير جامعة الأمير محمد بن فهد والأمين العام لمؤسسة التنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، بأن الجامعة أعدت برنامجا لهذه الزيارة إذ سيتم عرض وبرامح ومشاريع الجامعة، إضافة إلى جولة في الحرم الجامعي يشتمل على جولة على مختبرات ومعامل الجامعة وكذلك مرافقها، كما ستلتقي الأميرة سمية بعينة من طالبات الجامعة وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار انه وفي نفس اليوم ستقوم الأميرة سمية بنت الحسن بزيارة إلى مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام وتطلع على برامج ومشاريع المؤسسة وإنجازاتها، ثم بعد ذلك ستقوم بزيارة إلى مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام حيث ستكون في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز بمقر المركز إذ ستتجول في المركز وتطلع على برامج ومشاريع المركز والتي تستهدف الفتاة السعودية، وفي نفس اليوم ستزور الأميرة سمية والوفد المرافق لها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حيث ستتجول في مقر الصندوق وتطلع على نماذج من المشاريع التي دعمها الصندوق وحققت نجاحاتها، وفي ظهر نفس اليوم يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة ومؤسسة التنمية الإنسانية الأميرة سمية بنت الحسن وسيتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الأميرة سميه للعلوم والتكنولوجيا بالأردن إضافة إلى أوجه التعاون بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والجمعية العلمية الملكية بالأردن، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تحدد اطر التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الطرفين.

وقال، إن مثل هذه الزيارات تأتي نتيجة لما تتميز به الجامعة من سمعة أكاديمية ومكانة علمية وتوجه الجامعة نحو بناء علاقات مشتركه مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مضيفا أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حققت العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والتي استفاد من نواتجها شرائح مختلفة من المواطنين كما ان المؤسسة تسعى للانطلاقة العالمية لطرح انجازاتها وتجاربها.

وثمن الدكتور الأنصاري الدور الكبير الذي تلقاه الجامعة والمؤسسة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والذي يسعى في أن تكون الجامعة والمؤسسة مؤسستين متميزتين لخدمة التنمية الإنسانية في مجالاتها المختلفة، كما ثمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد على متابعته أداء الجامعة والمؤسسة والعمل على تطويرهما.