أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سمية بنت الحسن تزور عدداً من المؤسسات في الشرقية

Google+ Print
سمية بنت الحسن تزور عدداً من المؤسسات في الشرقية سمية بنت الحسن تزور عدداً من المؤسسات في الشرقية

    تقوم رئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا ورئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية الأميرة سميه بنت الحسن، بزيارة يوم الأحد القادم 30 نوفمبر لجامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في سياق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوقيع مذكرات تفاهم.

وأوضح مدير جامعة الأمير محمد بن فهد والأمين العام لمؤسسة التنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، بأن الجامعة أعدت برنامجا لهذه الزيارة إذ سيتم عرض وبرامح ومشاريع الجامعة، إضافة إلى جولة في الحرم الجامعي يشتمل على جولة على مختبرات ومعامل الجامعة وكذلك مرافقها، كما ستلتقي الأميرة سمية بعينة من طالبات الجامعة وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار انه وفي نفس اليوم ستقوم الأميرة سمية بنت الحسن بزيارة إلى مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام وتطلع على برامج ومشاريع المؤسسة وإنجازاتها، ثم بعد ذلك ستقوم بزيارة إلى مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام حيث ستكون في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز بمقر المركز إذ ستتجول في المركز وتطلع على برامج ومشاريع المركز والتي تستهدف الفتاة ، وفي نفس اليوم ستزور الأميرة سمية والوفد المرافق لها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حيث ستتجول في مقر الصندوق وتطلع على نماذج من المشاريع التي دعمها الصندوق وحققت نجاحاتها، وفي ظهر نفس اليوم يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة ومؤسسة التنمية الإنسانية الأميرة سمية بنت الحسن وسيتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الأميرة سميه للعلوم والتكنولوجيا بالأردن إضافة إلى أوجه التعاون بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والجمعية العلمية الملكية بالأردن، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تحدد اطر التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الطرفين.

وقال، إن مثل هذه الزيارات تأتي نتيجة لما تتميز به الجامعة من سمعة أكاديمية ومكانة علمية وتوجه الجامعة نحو بناء علاقات مشتركه مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مضيفا أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حققت العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والتي استفاد من نواتجها شرائح مختلفة من المواطنين كما ان المؤسسة تسعى للانطلاقة العالمية لطرح انجازاتها وتجاربها.

وثمن الدكتور الأنصاري الدور الكبير الذي تلقاه الجامعة والمؤسسة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والذي يسعى في أن تكون الجامعة والمؤسسة مؤسستين متميزتين لخدمة التنمية الإنسانية في مجالاتها المختلفة، كما ثمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد على متابعته أداء الجامعة والمؤسسة والعمل على تطويرهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية