مدير جامعة الجوف يستقبل رئيس الجمعية الجغرافية

أكد مدير جامعة الجوف د. إسماعيل بن محمد البشري، أن منطقة الجوف تتمتع بالكثير من الموارد والثروات الطبيعية المتنوعة، والأراضي الزراعية الشاسعة، ما يؤهلها دوماً لتكون من أولويات الجهات المهيئة للاستثمار في عدة مجالات، مشيراً إلى استعداد الجامعة بكامل إمكاناتها البشرية والمادية، لدعم أعمال الجمعية الجغرافية السعودية في الجوف، ولعب دور مهم في الاستفادة من خبرات الجمعية هنا في منطقة الجوف، وهو ما يندرج ضمن الأهداف العامة، التي أنشئت من أجلها الجامعة،

معتبراً أن التعاون بين الجامعة والجمعيات الإنسانية والعلمية، من أهم مجالات التعاون التي يمكن ترجمتها على الأرض، نظراً لما تمتلكه أطراف المعادلة من إمكانات مادية وتقنية، وخبرات علمية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الجمعية الجغرافية السعوديةد. محمد شوقي، والأمين

المالي للجمعية د. محمد الفاضل، حيث استعرضا جملةً من أعمال وإنجازات الجمعية، والتي تهدف إلى نشر المعرفة الجغرافية، كما أوضحا طبيعة اللقاءات العلمية التي تنفَّذ على مستوى المملكة، والمتأمل أن تشمل منطقة الجوف، مطلع شهر جمادى الأولى القادم، من خلال لقاء علمي متخصص، من المقرر أن تتناول أبرز محاوره حالة منطقة الجوف ومواردها المائية على مستوى المناطق الجافة، كما يناقش اللقاء تطبيقات التخطيط الإقليمي على منطقة الجوف، وعلاقته باستراتيجية المياه، بالإضافة إلى محاور أخرى، كتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجال المياه، وأثر التنمية على التربة الزراعية في الجوف، وسبل دفع المؤسسات المحلية للمساهمة في مجالات تنمية المياه والزراعة في المنطقة.

كذلك تطرق د. شوقي إلى اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الجغرافية بالجوف، والذي يقام اللقاء العلمي بالتزامن معه، مشيراً إلى أن امتلاك منطقة الجوف، لعديد المميزات والثروات، قد جعلها وجهة لأكبر الشركات الزراعية في المملكة، ومحوراً بارزاً في الأبحاث والنقاشات العلمية التي تعقد باستمرار، في الجمعية وغيرها من الجهات المهتمة.

كما أوضح رئيس الجمعية الجغرافية، أن عدد المسجلين فيها منذ نشأتها عام

1403ه، قد بلغ 600 عضو، وهي تواصل حصد النجاحات ومراكز التميز، من خلال المشاركات والفعاليات المحلية والدولية، بالإضافة إلى عضويتها في اتحاد الجمعيات الجغرافية العالمية، مبدياً استعداد الجمعية للتعاون المتكامل مع جامعة الجوف، في كل ما شأنه خدمة المستقبل البيئي للمنطقة.

رئيس الجمعية الجغرافية ومرافقه، التقيا أيضاً وكيل الجامعة د. نايف المعيقل

ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي د. نجم الحصيني وتناولوا سبل التعاون في المجالات البحثية والاستشارية.