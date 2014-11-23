بالصور .. لجنه من نقابة المحامين تزور المقرات الجديدة

قامت لجنة من شيوخ المحامين بالإسكندرية بزيارة مقارات الخدمات النقابية لنقابة المحامين التي قام مجلس إدارة النقابة بشرائها بمناطق (محرم بك والدخيلة والعامرية والجمرك والرمل)، وذلك بغرض الوقوف علي حقيقية الأتهامات التي قام وكيل النقابة بتوجيهها لأعضاء المجلس .

من جانبه أكد المحامى رأفت نوار – رئيس اللجنه أن ما تم مشاهدته هو طفرة حقيقية للمحامين بالمدينة، وتجهيزات علي أعلي مستوي لخدمة المحامين، والتى تعد إنجاز لم يقم أحد به من قبل منذ سنوات طويلة، وهو بلا شك يحسب للنقيب الحالي ومجلسه.

وأضاف نوار أن اللجنة واجهت النقيب ومجلس النقابة بالأتهامات التي وجهت لهم، وردوا بمستندات وبشكل عملي ، وفوجئنا بتوقيع العضو الذي يتهم المجلس بالفساد علي موافقت وأوراق تلك المقرات ، مؤكدا أن اللجنه أطمئنت أن أموال المحامين في يد أمنية.