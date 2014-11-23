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«لافروف» يتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار روسيا»

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«لافروف» يتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار روسيا» «لافروف» يتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار روسيا»

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السبت، الدول الغربية بسبب فرضها عقوبات على بلاده على خلفية دورها في الصراع، الذي تشهده أوكرانيا، واتهم تلك الدول باستغلال الوضع لمحاولة الإطاحة بالحكومة الحالية في روسيا.

وقال سيرجي لافروف، خلال اجتماع حول السياسات الخارجية والدفاعية: «إنهم يرغبون في الضغط من أجل تغيير النظام».

وتابع: «طبيعة العقوبات الغربية أوضحت أنه يرغب فيما هو أكثر من تغيير بسيط في السياسة الروسية»، وأضاف أن «الغرب علاوة على ذلك لا يحتفظ بنواياه طي الكتمان»، وأكمل: «الغرب أعلن بوضوح أنه ينبغي أن تدمر العقوبات الاقتصاد وتثير احتجاجات الشعب».

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