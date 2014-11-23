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تصرف صاحب مستودع في 1214 اسطوانة غاز و ضبط 3 آلاف صاروخ من الألعاب النارية بحوزة تاجرة بكفر الشيخ‎

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تصرف صاحب مستودع في 1214 اسطوانة غاز و ضبط 3 آلاف صاروخ من الألعاب النارية بحوزة تاجرة بكفر الشيخ‎ تصرف صاحب مستودع في 1214 اسطوانة غاز و ضبط 3 آلاف صاروخ من الألعاب النارية بحوزة تاجرة بكفر الشيخ‎

 

أرشيفية

تمكنت حملة مباحث بكفر الشيخ برئاسة المقدم إسلام البدوي رئيس المباحث وإشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن , والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط صاحب مستودع غاز بناحية ميت الدببة بالتصرف 1214اسطوانة غاز ببيعها لمزارع الدواجن والسوق السوداء.

وتبين من خلال فحص عاطف نصر كبير مفتشي التموين وبالإطلاع على سجل 21بترول و سجل التفتيش تبين أن صاحب المستودع قام بالتصرف في 1242أسطوانة بتاريخ 21 نوفمبر وتبين من الفحص الفني لسجل 21 بترول عدم إدراج الكمية بالسجلين وعدم قيام رئيس مكتب ميت الدببة بالإشراف على الكمية.

كما تبين لعاطف نصر كبير مفتشي التموين وجود 110 اسطوانة مخبأة مملوءة بالغاز تم التحفظ عليها من خلال محضر إثبات الحالة بحضور المتهم وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بما جاء بمحضر إثبات الحالة وسيتم مطالبة صاحب المستودع بفروق قدرها 67ألف 786جنيه لخزانة الدولة وتم تحفظ على سجل 21 البترول وسجل التفتيش وإحالة رئيس مكتب ميت الديبة للتحقيق الفوري لمخالفته القرارات الوزارية التي ألزمت أصحاب المخازن عدم التصرف في الأسطوانات إلا بعد بتواجد الرقابة التموينية المكلفة بذلك وتحرر المحضر 15557جنح مركز قلين.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط تاجرة تموينية بميت الديبة التابعة لمركز قلين بحوزته3ألاف صاروخ من الألعاب النارية والتي تسبب إزعاج للمواطنين تم التحفظ على الألعاب النارية وتحرر المحضر 15559 جنح مركز قلين وجاري العرض على النيابة العامة

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