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بالفيديو - المقاولون يتعادل مع إنبي 2-2 في مباراة مثيرة تحت عيون حسن شحاتة

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بالفيديو - المقاولون يتعادل مع إنبي 2-2 في مباراة مثيرة تحت عيون حسن شحاتة بالفيديو - المقاولون يتعادل مع إنبي 2-2 في مباراة مثيرة تحت عيون حسن شحاتة

/أ ش أ/تعادل فريق إنبي مع المقاولون بهدفين لكل منهما في المبارة التي اقيمت بينهما مساء اليوم "السبت" باستاد بترو سبورت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وشاهد حسن شحاتة المدير الفني الجديد للمقاولون المباراة من المدرجات في إطار حرصه على متابعة فريقه عن قرب قبيل بداية مهام تديبه من المباراة المقبلة للفريق .

احرز للمقاولون عمر جمال الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عرضية أحمد عادل وسجل صلاح عاشور هدفين متتاليين لإنبي في الدقيقة 40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول ، لينهي انبي الشوط الاول بتقدمه 2/1 .

وفي الشوط الثاني ، نجح محمد فضل مهاجم المقاولون في احراز هدف التعادل في الدقيقة 60 ، وتبادل الفريقان الهجمات وتألق الحارسان محمود أبو السعود ومحمد عبد المنصف ومنعا تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق .

وبهذه النتيجة يتصدر انبي جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن المصري الذي يتساوى معه في عدد النقاط ويصبح رصيد المقاولون 7 نقاط في المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز .

شاهد أهداف اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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