بدون رباعي أساسي .. الزمالك يخشى مفاجآت قاهر الأهلي

يعود الزمالك من فترة توقف الدوري بمواجهة الرجاء يوم الأحد في الجولة التاسعة من المسابقة، منقوصا من 4 عناصر أساسية.

ويلعب الفريق الأبيض مع الرجاء لأول مرة في بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يمتلك الرجاء 10 نقاط.

ولكن فريق البرتغالي جيمي باتشيكو عليه الحذر من الرجاء الذي حقق أكبر مفاجآت الدوري هذا الموسم، بإسقاط الأهلي 2-1 في الجولة الثانية.

غيابات بالجملة

يعاني الزمالك بغياب أربعة لاعبين أساسيين عن الفريق في مواجهة الرجاء.

فيخسر الفريق الأبيض الحارس أحمد الشناوي والجناح حازم إمام ولاعب الوسط إبراهيم صلاح، بسبب تعرضهم للإصابة مع منتخب مصر خلال مواجهة السنغال.

مع استمرار إصابة صانع الألعاب أيمن حفني.

ولهذا قرر باتشيكو اللجوء إلى ضم محمد شعبان إلى قائمة المباراة لدعم الوسط.

فيما يقترب محمود عبد الرحيم "جنش" من حراسة عرين الزمالك في غياب الشناوي.

معسكر الجونة

كان باتشيكو يحتاج إلى التعرف بشكل أكبر على لاعبيه في فترة توقف الدوري، ولذلك اتجه إلى خوض معسكر في الجونة.

وخاض الزمالك مباراتين في معسكره الإعدادي، فتعادل مع الجونة 2-2.

ثم فاز على رأس غارب 4-0.

العقم الهجومي

اطمأن باتشيكو بشكل كبير على مهاجمي الفريق خلال معسكر الجونة، بعدما عانى الفريق من عقم تهديفي لخط هجومه.

فسجل أحمد علي هدفا في التعادل مع الجونة 2-2.

قبل أن يسجل أربعة مهاجمين أهداف الفوز على رأس غارب 4-0.

ولكن المدرب البرتغالي قرر ضم أحمد علي لقائمة الفريق، وخرج منها عبد الله سيسيه.