أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بدون رباعي أساسي .. الزمالك يخشى مفاجآت قاهر الأهلي

Google+ Print
بدون رباعي أساسي .. الزمالك يخشى مفاجآت قاهر الأهلي بدون رباعي أساسي .. الزمالك يخشى مفاجآت قاهر الأهلي

يعود الزمالك من فترة توقف الدوري بمواجهة الرجاء يوم الأحد في الجولة التاسعة من المسابقة، منقوصا من 4 عناصر أساسية.

ويلعب الفريق الأبيض مع الرجاء لأول مرة في بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يمتلك الرجاء 10 نقاط.

ولكن فريق البرتغالي جيمي باتشيكو عليه الحذر من الرجاء الذي حقق أكبر مفاجآت الدوري هذا الموسم، بإسقاط الأهلي 2-1 في الجولة الثانية.

غيابات بالجملة

يعاني الزمالك بغياب أربعة لاعبين أساسيين عن الفريق في مواجهة الرجاء.

فيخسر الفريق الأبيض الحارس أحمد الشناوي والجناح حازم إمام ولاعب الوسط إبراهيم صلاح، بسبب تعرضهم للإصابة مع منتخب خلال مواجهة السنغال.

مع استمرار إصابة صانع الألعاب أيمن حفني.

ولهذا قرر باتشيكو اللجوء إلى ضم محمد شعبان إلى قائمة المباراة لدعم الوسط.

فيما يقترب محمود عبد الرحيم "جنش" من حراسة عرين الزمالك في غياب الشناوي.

معسكر الجونة

كان باتشيكو يحتاج إلى التعرف بشكل أكبر على لاعبيه في فترة توقف الدوري، ولذلك اتجه إلى خوض معسكر في الجونة.

وخاض الزمالك مباراتين في معسكره الإعدادي، فتعادل مع الجونة 2-2.

ثم فاز على رأس غارب 4-0.

العقم الهجومي

اطمأن باتشيكو بشكل كبير على مهاجمي الفريق خلال معسكر الجونة، بعدما عانى الفريق من عقم تهديفي لخط هجومه.

فسجل أحمد علي هدفا في التعادل مع الجونة 2-2.

قبل أن يسجل أربعة مهاجمين أهداف الفوز على رأس غارب 4-0.

ولكن المدرب البرتغالي قرر ضم أحمد علي لقائمة الفريق، وخرج منها عبد الله سيسيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي