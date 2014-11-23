الأهلي يلاقي النصر في مباراة بـ3 مهمات

يلعب الأهلي مواجهة محلية أمام فريق النصر في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في استعداده الأخير لنهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت الأسبوع المقبل.

ويدخل الشياطين الحمر مباراتهم السابعة هذا الموسم بأكثر من هدف يسعى جاريدو المدير الفني الإسباني لتحقيقهم.

الأول هو زيادة غلة النقاط على حساب النصر المتواضع والذي حصد نقطة واحدة من 8 مباريات وتلقت شباكه 23 هدفا بمعدل 3 أهداف تقريبا كل مباراة.

الثاني هو الاطمئنان على العناصر التي ستشارك في المباراة الإفريقية إذ تحتوي القائمة على عدد محدود جدا من اللاعبين بعد إصابة أو رحيل أغلب المقيدين.

الأهلي يعاني كثيرا من الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة إذ يغيب شريف إكرامي وعبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو وصلاح الدين سعيد بالإضافة لإمكانية غياب سعد سمير وشريف حازم عن المباراة.

ثالث أهداف جاريدو من المباراة أن يخرج بلا إصابات حتى يتمكن من خوض مباراة سيوي يوم السبت المقبل في كوت ديفوار بأكبر عدد متاح من اللاعبين.

خاصة مع خط الدفاع قد يعاني الأهلي مع أي إصابة تضرب لاعبيه المقيدين إفريقيا.يستضيف الأهلي مواجهة محلية أمام فريق النصر في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في استعداده الأخير لنهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت الأسبوع المقبل.

ويدخل الشياطين الحمر مباراتهم السابعة هذا الموسم بأكثر من هدف يسعى جاريدو المدير الفني الإسباني لتحقيقهم.

الأول هو زيادة غلط النقاط على حساب النصر المتواضع والذي حصد نقطة واحدة من 8 مباريات وتلقت شباكه 23 هدفا بمعدل 3 أهداف تقريبا كل مباراة.

الثاني هو الاطمئنان على العناصر التي ستشارك في المباراة الإفريقية إذ تحتوي القائمة على عدد محدود جدا من اللاعبين بعد إصابة أو رحيل أغلب المقيدين.

الأهلي يعاني كثيرا من الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة إذ يغيب شريف إكرامي وعبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو وصلاح الدين سعيد وشريف حازم، بينما يغيب محمد نجيب ووليد سليمان بسبب الإيقاف.

ثالث أهداف جاريدو من المباراة أن يخرج بلا إصابات حتى يتمكن من خوض مباراة سيوي يوم السبت المقبل في كوت ديفوار بأكبر عدد متاح من اللاعبين.

خاصة مع خط الدفاع قد يعاني الأهلي مع أي إصابة تضرب لاعبيه المقيدين إفريقيا.