أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يلاقي النصر في مباراة بـ3 مهمات

Google+ Print
الأهلي يلاقي النصر في مباراة بـ3 مهمات الأهلي يلاقي النصر في مباراة بـ3 مهمات

يلعب الأهلي مواجهة محلية أمام فريق النصر في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في استعداده الأخير لنهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت الأسبوع المقبل.

ويدخل الشياطين الحمر مباراتهم السابعة هذا الموسم بأكثر من هدف يسعى جاريدو المدير الفني الإسباني لتحقيقهم.

الأول هو زيادة غلة النقاط على حساب النصر المتواضع والذي حصد نقطة واحدة من 8 مباريات وتلقت شباكه 23 هدفا بمعدل 3 أهداف تقريبا كل مباراة.

الثاني هو الاطمئنان على العناصر التي ستشارك في المباراة الإفريقية إذ تحتوي القائمة على عدد محدود جدا من اللاعبين بعد إصابة أو رحيل أغلب المقيدين.

الأهلي يعاني كثيرا من الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة إذ يغيب شريف إكرامي وعبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو وصلاح الدين سعيد بالإضافة لإمكانية غياب سعد سمير وشريف حازم عن المباراة.

ثالث أهداف جاريدو من المباراة أن يخرج بلا إصابات حتى يتمكن من خوض مباراة سيوي يوم السبت المقبل في كوت ديفوار بأكبر عدد متاح من اللاعبين.

خاصة مع خط الدفاع قد يعاني الأهلي مع أي إصابة تضرب لاعبيه المقيدين إفريقيا.يستضيف الأهلي مواجهة محلية أمام فريق النصر في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في استعداده الأخير لنهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت الأسبوع المقبل.

ويدخل الشياطين الحمر مباراتهم السابعة هذا الموسم بأكثر من هدف يسعى جاريدو المدير الفني الإسباني لتحقيقهم.

الأول هو زيادة غلط النقاط على حساب النصر المتواضع والذي حصد نقطة واحدة من 8 مباريات وتلقت شباكه 23 هدفا بمعدل 3 أهداف تقريبا كل مباراة.

الثاني هو الاطمئنان على العناصر التي ستشارك في المباراة الإفريقية إذ تحتوي القائمة على عدد محدود جدا من اللاعبين بعد إصابة أو رحيل أغلب المقيدين.

الأهلي يعاني كثيرا من الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة إذ يغيب شريف إكرامي وعبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو وصلاح الدين سعيد وشريف حازم، بينما يغيب محمد نجيب ووليد سليمان بسبب الإيقاف.

ثالث أهداف جاريدو من المباراة أن يخرج بلا إصابات حتى يتمكن من خوض مباراة سيوي يوم السبت المقبل في كوت ديفوار بأكبر عدد متاح من اللاعبين.

خاصة مع خط الدفاع قد يعاني الأهلي مع أي إصابة تضرب لاعبيه المقيدين إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع