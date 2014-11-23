أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزارة النقل : ندرس تحريك أسعار تذاكر المترو ولم نتخذ قرارا بزيادتها في يناير المقبل

Google+ Print
وزارة النقل : ندرس تحريك أسعار تذاكر المترو ولم نتخذ قرارا بزيادتها في يناير المقبل وزارة النقل : ندرس تحريك أسعار تذاكر المترو ولم نتخذ قرارا بزيادتها في يناير المقبل

أكدت وزارة النقل إنها لم تتخذ قرارا بزيادة تذاكر مترو الأنفاق في شهر يناير المقبل، نافية ما نشرته مواقع الكترونية بهذا الشأن ، مؤكدة أن ما يجري هو دراسة فقط للأسعار الحالية.

وقال أيمن الشريعي مدير مكتب وزير النقل للعلاقات الخارجية والإعلام أمس السبت – إن “المهندس هاني ضاحي وزير النقل لم يصرح اليوم بأن هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو في شهر يناير المقبل ، وضحا أن ما قيل هو أن الوزارة تجري دراسة لتقييم الأسعار الحالية بحيث يكون سعر التذكرة مرتبط بعدد المحطات التى سيستقلها المواطن.

وأضاف الشريعي أنه “ليس من العدل أن يدفع الراكب الذي يستقل المترو لخمس محطات نفس السعر الذي يدفعه الراكب الذي يستقل المترو لستين محطة” .
> وأشار إلى أنه قبل زيادة أسعار التذاكر سيتم رفع مستوى الخدمة بشكل يشعر به المواطن ، ثم يعقب ذلك الإعلان عن الأسعار الجديدة ، موضحا أن موعد ذلك لم يتحدد بعد .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017