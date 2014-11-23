وزارة النقل : ندرس تحريك أسعار تذاكر المترو ولم نتخذ قرارا بزيادتها في يناير المقبل

أكدت وزارة النقل إنها لم تتخذ قرارا بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في شهر يناير المقبل، نافية ما نشرته مواقع الكترونية بهذا الشأن ، مؤكدة أن ما يجري هو دراسة فقط للأسعار الحالية.

وقال أيمن الشريعي مدير مكتب وزير النقل للعلاقات الخارجية والإعلام أمس السبت – إن “المهندس هاني ضاحي وزير النقل لم يصرح اليوم بأن هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو في شهر يناير المقبل ، وضحا أن ما قيل هو أن الوزارة تجري دراسة لتقييم الأسعار الحالية بحيث يكون سعر التذكرة مرتبط بعدد المحطات التى سيستقلها المواطن.

وأضاف الشريعي أنه “ليس من العدل أن يدفع الراكب الذي يستقل المترو لخمس محطات نفس السعر الذي يدفعه الراكب الذي يستقل المترو لستين محطة” .

> وأشار إلى أنه قبل زيادة أسعار التذاكر سيتم رفع مستوى الخدمة بشكل يشعر به المواطن ، ثم يعقب ذلك الإعلان عن الأسعار الجديدة ، موضحا أن موعد ذلك لم يتحدد بعد .

أ ش أ