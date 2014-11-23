توثيق فني متميز برؤية تشكيلية معاصرة

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل إمارة دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم مشروع ثقافي عملاق تحت عنوان «رحلتنا»، يوثق برؤيته الفنية والتشكيلية المتميزة والمعاصرة جوانب من مسيرة الاتحاد، ويوظف أيضاً فن الغرافيتي.

من جانبه، قال سيف بن مرخان الكتبي، المدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي: «يعد غرافيتي «رحلتنا» توثيقاً فنياً متميزاً برؤية تشكيلية معاصرة لجوانب من مسيرة «الاتحاد»، ويشارك في رسم اللوحة نخبة من أبرز فناني «الغرافيتي» في العالم، والوطن العربي، إضافة إلى مشاركة مجموعة مميزة من الفنانين الإماراتيين».

وأضاف الكتبي أنه «من المقرر أن يقام الحدث على مدى يومي 29 و30 نوفمبر الحالي، إلى جانب حديقة شاطئ جميرا، والدعوة عامة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمشاركة في احتفالات الوطن بذكرى الاتحاد، بل المشاركة في رسم اللوحة تحت إشراف الفنانين المؤهلين».

وحول تفاصيل المشروع، صرح إسماعيل الهاشمي، رئيس اللجنة المنظمة للمشروع الثقافي الجديد «رحلتنا»، لـ«البيان»، بـ«أن المشروع سيعزز التجمع الثقافي الفني الإنساني على أرض الإمارات وفي أحضان دبي التي ترنو لأن تكون دائماً ملتقى للفن والجمال والثقافة، لأن الثقافة تشكّل العامل المشترك للتلاقي والتعايش بين الشعوب كافة».

وقال: «الغرافيتي هو فن الرسم على الجدران باستخدام أدوات خاصة وبطريقة فنية، بحيث تمكن الفنان من التعبير عن نفسه وأفكاره، وله قاعدة جماهيرية واسعة، وقد أردنا دعم هذا النوع من الفن من خلال عمل عملاق يشارك فيه أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وذلك من أجل تحفيز روح المشاركة الوطنية، على أن يكون محتواه الأساسي مستلهماً من مسيرة الاتحاد، وسيتم كذلك تنظيم حصة تدريبية سريعة للمشاركين من طلبة المدارس والجامعات، يتعلمون من خلالها مبادئ الرسم وإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها».

بصمات

وبسؤال الهاشمي عن المشرفين على رسم اللوحة، أوضح أنه تمت الاستعانة بفنانين مؤهلين وذوي خبرة، وقال: «سيشارك نحو أكثر من 150 فناناً في إنجاز اللوحة، بحيث يتكون الفريق الفني للوحة من 100 فنان عالمي من أشهر مبدعي فن الغرافيتي، و30 فناناً عربياً، و20 فناناً إماراتياً، وهذا ليحمل العمل بصمات محلية وعربية وعالمية، ما يمكننا من الاستفادة منه لاحقاً على نحو فريد، من خلال بعض الآليات التي سيتم الكشف عنها لاحقاً».

150 فناناً

وتوقع إسماعيل الهاشمي، رئيس اللجنة المنظمة للمشروع الثقافي الجديد «رحلتنا»، أن يشارك نحو أكثر من 150 فناناً في إنجاز هذه اللوحة التي ستغدو بمجرد إتمامها جاهزة لأن تسجل الريادة ضمن فئة اللوحة الأطول، في إطار الأعمال التشكيلية المنجزة بأسلوب فن الغرافيتي.

وأضاف الهاشمي: «يتكون الفريق الفني للوحة من 100 فنان عالمي من أشهر مبدعي فن الغرافيتي، ومن ثم ينضم إليهم نحو 30 فناناً عربياً، فيما سيصل عدد الفنانين الإماراتيين المشاركين بشكل أساسي في إنجاز «رحلتنا» إلى نحو 20 فناناً، فضلاً عن أن المشاركة ستكون متاحة للجميع، وخصوصاً طلبة المدارس والجامعات، وذلك من أجل تحفيز روح المشاركة الوطنية».

تنسيق

ونوه الهاشمي بوجود تنسيق مع عدد من المؤسسات والدوائر الرسمية، لتحفيز موظفيها على المشاركة في الفعالية، وتدشين جوائز في هذا الإطار لأجمل المشاركات وفق معايير فنية، إذ سيتسنى الاستفادة من المنتج الفني النهائي لـ«رحلتنا» على نحو غير تقليدي، من خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقاً.

وثمن الهاشمي دور الجهات الداعمة، وهي: «براند دبي»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة السياحة والتسويق التجاري، جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مؤسسة دبي للإعلام، القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة دبي للثقافة والفنون، سكاي دايف دبي، إكس دبي.

جهات داعمة

«رحلتنا» مشروع تعاونت على إطلاقه عدة مؤسسات ودوائر رسمية، ومن بينها: «براند دبي» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وبلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وهيئة السياحة والتسويق التجاري، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسكاي دايف دبي، إكس دبي.