«الإمارات للهوية» تطلق «#الاتحاد_هويتي» على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت هيئة الإمارات للهوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» حملة تفاعلية لمتابعيها تحت شعار (# الاتحاد_هويتي) لمشاركتهم الاحتفال باليوم الوطني الثالث والاربعين للدولة وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للاتصال الاجتماعي وعنوانها «تعزيز انتماء المواطنين وولاء المقيمين».

وجاءت الحملة عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك» تحت عنوان «بالون السعادة» وتمثلت في تطبيق يهدف إلى إظهار مدى سعادة المتعاملين وتوجيه رسالة شكر لقيادة الإمارات على اهتمامها بتوفير كافة أسباب ومقومات العيش الرغيد لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإطلاق مبادرة مؤشر السعادة.

وسيتم من خلال التطبيق قياس مدى سعادة المتعاملين باستخدام مقياس افتراضي تتم تعبئته من قبل كل متابع للصفحة عند مشاركته أو تفاعله معها وبحيث تتحول كل مشاركة إلى بالون سعادة افتراضي بأحد ألوان علم الدولة ليتم تجميع البالونات يوم الثاني من ديسمبر المقبل ضمن مساحة محددة لتشكل مجتمعة علم دولة الإمارات ثم إطلاق بالونات حقيقية خلال احتفالات الهيئة بهذه المناسبة الوطنية الغالية بعدد تلك الافتراضية التي تم جمعها عبر التطبيق.

وتمثلت حملة (#الاتحاد_هويتي) عبر صفحتي الهيئة على «توتير» و«إنستغرام» في إطلاق وسم يحمل الشعار ذاته ويتم رفعه على الصور الشخصية لمتابعي الصفحة كتعبير منهم عن مشاعر الانتماء للإمارات والولاء لقيادتها الرشيدة وبحيث يتم من خلال التطبيق متابعة الحساب تلقائياً بمجرد وضع الشعار على الصورة الشخصية للمتابع وإرسال رسالة تلقائية لجميع متابعيه لدعوتهم للمشاركة في الحملة إلى جانب توجيه الدعوة لمتابعي الهيئة على «إنستغرام» لتسليط الضوء على الهوية الوطنية من خلال مشاركة الصور التي تعبر عن هوية الإمارات ومظاهر الاحتفال باليوم الوطني على وسم الحملة.

وتضمنت الحملة أيضاً تخصيص منصة لمواقع التواصل الاجتماعي ضمن الاحتفال الرئيسي للهيئة باليوم الوطني حيث يمكن لزوارها التقاط الصور ومشاركتها على انستغرام باستخدام وسم الحملة وبحيث يتمكن كل مشارك من الحصول على نسخة تذكارية مطبوعة من صورته بمجرد مشاركتها عبر الوسم.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز قنوات التواصل التي تتيحها لأبناء مجتمع الإمارات وحرصها على التفاعل الإيجابي مع متعامليها الذين تجاوز عددهم 250 ألف متابع ومشاركتهم الاحتفال بجميع المناسبات الوطنية والدينية في إطار توظيفها لقنوات التواصل الاجتماعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمتعامليها تحقيقاً للهدف الرابع من أهداف خطتها الاستراتيجية 2014-2016 المتمثل في تطوير مواهب تركز على تعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وصولاً إلى كسب رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم.