«التربية»تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف من السادس إلى الثاني عشر.

ووفقاً للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الصف الثاني عشر القسم الأدبي امتحاناتهم يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل بورقة مادة التاريخ، فيما يبدأ طلبة القسم العلمي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر بأسئلة الفيزياء، وتنتهي امتحانات الفصل الأول للقسمين العلمي والأدبي يوم الخميس 18 ديسمبر المقبل.

ونوهت وزارة التربية إلى أن الوقت المخصص للامتحان يتضمن 5 دقائق للتهيئة و90 دقيقة للوقت المخصص للإجابة، إضافة لـ 15 دقيقة للمراجعة، وذلك حرصاً من الوزارة على تمكين الطلاب والطالبات من أداء امتحاناتهم على الوجه المرجو.

تفاصيل

وتقرر وفق تفاصيل جداول امتحانات الصفوف الثاني عشر بقسميه والحادي عشر بقسميه والعاشر والتاسع والثامن والسابع والسادس أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر القسم الأدبي يوم 7 ديسمبر بمادة التاريخ، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد علم النفس والفيزياء والتربية الإسلامية والأحياء والجغرافيا واللغة العربية واللغة الانجليزية والاقتصاد، وتختتم بمادة الرياضيات يوم 18 ديسمبر.

وتبدأ امتحانات القسم العلمي يوم 9 ديسمبر بمادة الفيزياء، يليها تباعاً في الأيام التالية التربية الإسلامية والكيمياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية والاجتماع، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة الجيولوجيا. وتبدأ امتحانات الصف الحادي عشر القسم العلمي يوم 10 ديسمبر بمادة الرياضيات، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد اللغة الانجليزية والفيزياء والتربية الإسلامية والكيمياء والأحياء، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة العربية.

الحادي عشر

وتبدأ امتحانات الصف الحادي عشر القسم الأدبي يوم 10 ديسمبر بمادة الجغرافيا، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد اللغة الانجليزيــة والتاريخ والتربية الإسلامية والاقتصاد والرياضيات، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة العربية.

في حين تبدأ امتحانات الصف العاشر يوم 10 ديسمبر بمادة الرياضيات، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد اللغة الانجليزية والفيزياء والتربية الإسلامية والكيمياء والأحياء، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة العربية.

وتنطلق امتحانات الصف التاسع يوم 14 ديسمبر بمادة الرياضيات، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد اللغة الانجليزية والعلوم والتربية الإسلامية، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة العربية.. في حين تبدأ امتحانات الصف الثامن يوم 14 ديسمبر بمادة العلوم، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة الانجليزية.

لغات

وتبدأ امتحانــات الصــف السابــع يــوم 14 ديسمبر بمادة الرياضيـات، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد العلــوم واللغة العربية واللغة الانجليزيــة، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة التربيــة الإسلامية، فيما تبدأ امتحانات الصــف السادس يوم 14 ديسمبر بمادة العلــوم، يليها تباعاً في الأيام التالية مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات، وتختتم يوم 18 ديسمبر بمادة اللغة الانجليزية.