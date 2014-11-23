مهلة تزيين السيارات في أبوظبي حتى 6 ديسمبر

بدأت يوم أمس المهلة التي حددتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لتزيين المركبات احتفالاً باليوم الوطني الـ 43 والتي تستمر أسبوعين وتنتهي في 6 ديسمبر المقبل.

وشهدت محلات تزيين المركبات في العاصمة أبوظبي إقبالاً من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على تزيين مركباتهم للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني من خلال الأعلام والصور والشعارات وغيرها من معاني الزينة التي تؤكد الوطنية والانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات وإنجازاتها.

وفي أم القيوين وعجمان اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار زينة السيارات والأعلام، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لتلك المحال.

وأكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أنه بناء على توجيهات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد تم وضع خطة للقيام بحملات تفتيشية مجدولة ومستمرة على كافة المحال التجارية في الإمارة للحيلولة دون رفع الأسعار، لافتاً إلى أن العام الماضي تمت مخالفة 50 محلًا لتزيين السيارات قامت برفع الأسعار دون مبررات تذكر.

وأضاف أنه سيتم التنبيه على اصحاب محال الزينة بألا يتجاوز سعر تزيين السيارة الصغيرة 600 درهم والسيارات الفورويل كاملة 750 درهماً، مع مراعاة اشتراطات وزارة الداخلية في ذلك الشأن.



> من جهته أكد منصور سلطان الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن هناك حملات تفتيشية بدأت الاسبوع الجاري على كافة محال زينة السيارات للوقوف على مدى التزامها بقرارات الدائرة في ذلك الشأن وحتى لا ترفع الأسعار دون مبرر يذكر.

لافتاً إلى أنه تم تخصيص سيارة عليها شعار الدائرة ووسائل التواصل من ارقام الهواتف والبريد الالكتروني من اجل الابلاغ عن أي تجاوزات في رفع الأسعار أو الاساءة في استخدام الاعلام او تصنيعها بصورة خاطئة لا تليق بها.

مبيناً أن هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار يقومون باستغلال مثل تلك المناسبات الوطنية بزيادة الأسعار من أجل التربح، محذراً أصحاب تلك المحلات من مغبة رفع الأسعار أو مخالفة شروط الدائرة المنظمة لعملها لما يترتب على ذلك من مخالفات تصل إلى حد الإغلاق في حال التكرار.

ممنوع ومسموح من جهتها عممت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الممنوع والمسموح في تزيين المركبات خلال اليوم الوطني على محلات تزيين المركبات إضافة إلى نشر الإعلانات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن التعليمات والضوابط في عدم تغيير لون المركبة، أو وضع الملصقات وكتابة الكلمات التي تخدش الحياء بجانب عدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وعدم تحميل المركبة أكبر من العدد المقرر وعدم الخروج من النوافذ، وعدم استخدام الرش «اسبريه» والنزول من المركبات على الطرق العامة.

وأعلنت أنها ستقوم بتطبيق المادة «1» من قانون السير والمرور على المخالفين وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور وتنص بحجز المركبة لمدة شهر؛ بالإضافة إلى الغرامة المالية 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

وكثفت المديرية التوعية بالسلامة المرورية تحت شعار «لنحتفل ونبتهج بروح الاتحاد من دون مخالفات»، مؤكدة أنها تتلقى البلاغات المرورية الموثقة من الجمهور من خلال تطبيق حكومة أبوظبي الإلكتروني «حارس المدينة»، بحيث تشمل البلاغات الصور الملتقطة أو مقطع فيديو وتوضيح رقم المركبة، ومكانها ووقتها؛ والشارع الذي وقعت فيه، وسيتم التعامل مع تلك البلاغات بكل سرية.

وقال العقيد خميس إسحاق محمد، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إن حملة التوعية باليوم الوطني تشمل العديد من البرامج المتنوعة، من خلال مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بجانب محاضرات وتوزيع ومطبوعات «رول اب وفلير»، حول ضوابط التزيين باليوم الوطني بالمراكز التجارية والبرامج الميدانية من خلال الدوريات المرورية ودوريات تثقيف في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

استطلاعات الجمهور والتجار

واشتكى مواطنون في عجمان وأم القيوين من استغلال بعض أصحاب محال تزيين السيارات، انشغال الجهات المختصة في اجازة اليوم الوطني فيرفعون الاسعار.. ويقول عبدالله بن فاضل من مواطني أم القيوين إن بعض المحال التجارية خاصة محال زينة السيارات والمكتبات ترفع أسعار الاكسسوارات والأعلام دون مبررات، حيث يستغلون المناسبات الوطنية وانشغال الجهات ذات الصلة وعدم المراقبة.



> ويقول ناصر محمد عبدالله من مواطني عجمان إن بعض المحال التجارية وخاصة محلات زينة السيارات تقوم باستغلال الشباب الذين يقبلون عليها لتزيين سياراتهم للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، فيقومون برفع الأسعار.



> ويقول أحمد نور صاحب محل لتزيين السيارات في عجمان إن أسعار الأعلام والاكسسوارات ترتفع نتيجة للإقبال عليها، وإنه يقوم بشرائها من إحدى الإمارات المجاورة، ويبيعها بأسعار معقولة، حيث يبلغ سعر العلم طول 3 أمتار 50 درهماً و7 أمتار 90 درهماً و10 أمتار 100 درهم، لافتاً إلى أن سعر تزيين السيارة الصغيرة كاملة لا يتجاوز الـ 1000 درهم.



> ويقول محمد عبيد من مواطني عجمان إنه قام بشراء 4 أشرطة ملونة ولاذقة لتزيين سيارته من أحد المحلات بـ 100 درهم للشريط الواحد قبل قرب الاحتفال باليوم الوطني في حين يباع في الأيام العادية بمبلغ 35 درهماً.