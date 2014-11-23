دبي تستعرض إنجازاتها في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة

تستعرض نيابة دبي إنجازاتها أمام نحو 500 مشارك من 156 دولة في المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والاجتماع العام للجمعية الذي ينعقد اليوم ويستمر حتى 27 الجاري. وتضم قائمة المشاركين في هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد للمرة الأولى في مدينة عربية نواب عموم ووكلاء نيابة وممثلين عن هيئات قانونية.

وتستضيف دبي هذا المؤتمر تحت عنوان «أفضل الممارسات في عمل النيابات (تبادل الخبرات)».

وتناقش نيابة دبي موضوع تحقيق التميز في تنفيذ خدمات النيابة من خلال التخطيط الإستراتيجي وتطبيق معايير الجودة والأداء. وتستعرض في الموضوع ذاته أفضل الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى طرح أمثلة على المبادرات المبتكرة والفعالة في تميز عمل النيابات.

وقد تم اختيار موضوع التميز في خدمات النيابة كأحد المواضيع الأربعة التي تناقشها هذه الدورة من المؤتمر الدولي، وذلك من منطلق أهميتها، وفقاً للمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي. ويضيف الحميدان أن نيابة دبي هي في طليعة النيابات العامة في العالم التي حققت التميز في مجال خدمة المتعاملين.

وقال: «يصب التميز في عمل النيابة العامة والعمل القانوني في صلب رؤيتنا الرامية إلى تعزيز دور القانون في دبي وفقاً للمعايير الدولية.

وقد منحتنا هذه الرؤية في وقت قياسي ثقة المجتمع الدولي في تنظيم المؤتمر الدولي للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة لأول مرة في دولة عربية. أضف إلى أننا حصلنا على مقعد في مجلس إدارة الجمعية ونعتبر اليوم عضواً فاعلاً فيها».

تقنيات

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر إضافة إلى التميز المؤسسي في عمل النيابات قضايا أخرى تتصدر أولويات كثير من الدول، كاعتماد التقنيات الحديثة وتطوير أداء أعضاء النيابة ودورهم ومهامهم، إضافة إلى مناقشة جرائم الأحداث والمشاكل الأسرية، وغيرها من المواضيع التي تأتي ضمن أولويات عمل النيابات والعمل القضائي في العالم.

سجل حافل

قال المستشار عصام الحميدان: «تمتلك النيابة العامة سجلاً حافلاً بالإنجازات، فعوضاً عن كونها ضمن أوائل النيابات العامة في العالم توفر خدمة متعاملين وقد حصلت على شهادة خدمة المتعاملين العالمية TICSS منذ عام 2010 محققة مستوى التميز الدولي لخدمة العملاء.

وخلال عام 2013، منح برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للنيابة العامة في دبي جائزة «نيابة اكسبرس الذكية» عن فئة «الفكرة المبدعة» كجزء من المبادرة الحكومية «إبداع».

اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية تثمن جهود نيابة دبي

عقدت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، أمس اجتماعها الأول في برج العرب في دبي بحضور الأعضاء الذين توافدوا إلى للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

ويعد اجتماع اللجنة التنفيذية أولى الخطوات العملية في تعزيز نجاح المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، والذي تستضيفه دبي ويعقد للمرة الأولى في مدينة عربية. وأبدى المشاركون في اجتماع اللجنة التنفيذية إعجابهم بترتيبات وتنظيم المؤتمر وتهيئة كل سبل إنجاحه من قبل النيابة العامة في دبي.

كما ثمّن المشاركون جهود النيابة العامة في دبي وإنجازاتها الكبيرة بمجال التميز في عمل النيابات العامة ومساهمتها بالارتقاء بمعايير العمل القضائي والعدلي عالمياً. كما أشاد المجتمعون بالنتائج الإيجابية التي خلص إليها اجتماعهم الأول في دبي.

ويعزز اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة التعاون والتنسيق المشترك بين النيابات العامة الأعضاء في الجمعية، كما يمهّد الطريق للخروج بأفضل النتائج المرجوة من المؤتمر التاسع عشر لأعضاء النيابة العامة.

مكانة

وقال أعضاء في اللجنة التنفيذية إن انعقاد اجتماع اللجنة والمؤتمر الذي يليه في دبي، يعكس مكانة دبي المرموقة في مجال العمل القانوني، والإنجازات المتسارعة التي تحققها الإمارة في هذا الإطار.