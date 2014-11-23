حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة شامس الحبسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس واجب العزاء إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى شامس الدبدوب الحبسي في رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة البريرات عن صادق العزاء والمواساة إلى أخي الفقيد علي الدبدوب الحبسي ونجله محمد شامس الدبدوب الحبسي وإخوانه، وإلى أبناء شقيقه محمد بن شيبان الحبسي وأحمد بن شيبان الحبسي وإلى ذويه.

وقدم التعازي إلى جانب سموه الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي الذين قدموا واجب العزاء إلى أسرة وذوي الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة قد أدى صلاة الجنازة على روح المغفور له شامس الدبدوب الحبسي وذلك في مسجد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهرة برأس الخيمة.