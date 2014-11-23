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يوفنتوس يضرب لاتسيو بثلاثية لبوجبا وتيفيز

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يوفنتوس يضرب لاتسيو بثلاثية لبوجبا وتيفيز يوفنتوس يضرب لاتسيو بثلاثية لبوجبا وتيفيز

(إفي): استعرض يوفنتوس قوته في روما امام مضيفه لاتسيو على ملعب الأوليمبيكو وهزمه اليوم بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل الانفراد بالقمة.

شهدت المباراة تألق النجم الفرنسي بول بوجبا صاحب هدفين، وزميله النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي أحرز هدفا وصنع آخر.

وتواصل الصراع الثنائي على الصدارة بين يوفنتوس الذي يملك حاليا 31 نقطة، وروما الوصيف بـ28 نقطة، وبينهما ثلاث نقاط.

أما لاتسيو فتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس، مفوتا على نفسه فرصة دخول المربع الذهبي.

تقدم بوجبا بتسديدة أرضية جميلة بعد صناعة متقنة من تيفيز كللت هجمة مرتدة سريعة (ق24).

وضاعف تيفيز النتيجة بتصويبة أرضية قوية هيأها له كلاوديو ماركيزيو (ق55).

واختتم بوجبا الثلاثية بطريقة مشابهة بعد صناعة رائعة من الأرجنتيني روبرتو بيريرا (ق64).

ولم يستغل النسور النقص العددي لدى "السيدة العجوز" بعد طرد سيموني بادوين (ق70).

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