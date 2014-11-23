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ميلان Vs إنتر .. 5 حقائق مثيرة عن دربي الغضب

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ميلان Vs إنتر .. 5 حقائق مثيرة عن دربي الغضب ميلان Vs إنتر .. 5 حقائق مثيرة عن دربي الغضب

يعود دربي الغضب الإيطالي من جديد بين فريقي مدينة ميلانو، إنتر وميلان في الدوري الإيطالي، دربي كتب في السابق 5 حقائق مثيرة بين الفريقين.

على ملعب سان سيرو مساء الأحد يلتقي فريقي ميلانو، ميلان وإنتر في دربي الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

ميلان في المركز السابع برصيد 17 نقطة، أمام إنتر صاحب الـ16 نقطة في المركز التاسع.

الثنائي يبتعد عن يوفينتوس المتصدر بفارق أكثر من 10 نقاط، ولكن يبقى الدربي، دربي بإثارته وجنونه بين الفريقين.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق مثيرة قبل دربي الغضب.

1) في أخر 6 مباريات بين الفريقين في الدوري، حقق ميلان الفوز في لقاء واحد فقط، بينما فاز إنتر بـ4 مباريات وانتهت واحدة بالتعادل.

2) طوال تاريخ الدوري الإيطالي، أقيم 160 دربي بين ميلان وإنتر، فاز إنتر في 60 لقاء وحقق ميلان الانتصار في 50 مباراة وخرج الدربي بالتعادل في 50 مباراة.

3) هز ميلان شباك إنتر 286 مرة في الدربي، بينما سجل إنتر 290 هدفا في مرمى ميلان.

4) العائد من جديد روبيرتو مانشيني يستعد لأول مباراة رسمية له مع إنتر، وستكون أمام فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان كأول مواجهة فنية بين الثنائي.

5) في أخر 12 مباراة بين الفريقين، ظهرت البطاقة الحمراء 11 مرة، 5 لميلان و6 لإنتر .. لذلك هو دربي الغضب.

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