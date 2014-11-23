«الصحة»: توزيع 400 ألف جرعة «تاميفلو» لمواجهة أنفلونزا الخنازير

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير قطاع الطب الوقائى، وحدة الوبائيات والترصد، خلال شهر مع بداية موسم الأنفلونزا، والذى كشف وجود 3 حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير H1N1، بينما أكدت الوزارة أن الوضع مستقر.

ذكر التقرير أنه ثبتت إيجابية إصابة 5.8% من 431 عينة من مرضى ترددوا على العيادات الخارجية والمستشفيات خلال نوفمبر الجارى، وإصابة 21 حالة بفيروس الأنفلونزا السائد B بنسبة 84%، إضافة لإصابة 3 بفيروس H1N1pdm09 (أنفلونزا الخنازير) بنسبة 12% وحالة واحدة مصابة «H3/A» بنسبة 4%.

وأظهر التقرير أنه تم الاشتباه فى إصابة 229 حالة بأنفلونزا الطيور H7N9/A، وإصابة 7 بينهم 4 حالات تماثلت للشفاء و3 حالات وفاة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الفترة الحالية تعتبر بداية موسم الإصابة بالأنفلونزا مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، لذا تم توفير نحو 400 ألف جرعة من عقار التاميفلو بجميع المستشفيات لعلاج المصابين.

وأضاف «قنديل» لـ«المصرى اليوم» أن معدلات الإصابة بالفيروس لاتزال طبيعية وثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتم إرسال فرق للترصد بـ14 موقعا على مستوى الجمهورية للمتابعة أولاً بأول، والتواصل مع غرفة العمليات بالقطاع والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة.

وناشد «قنديل» المواطنين المخالطين للدواجن ضرورة الذهاب لأقرب مستشفى أو وحدة صحية فور ظهور أى من أعراض الأنفلونزا عليهم.