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صلاح جودة: «السيسي ماشي بسرعة 160 والحكومة على 60»

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صلاح جودة: «السيسي ماشي بسرعة 160 والحكومة على 60» صلاح جودة: «السيسي ماشي بسرعة 160 والحكومة على 60»

قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب غير قادرة على السير بالتوازي مع رؤى وأفكار الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف «جودة» في تصريحات إعلامية مساء السبت «السيسي يسير بسرعة 160 كم في الساعة، بينما لا تزيد على سرعة 60 كم».

وتابع أن عانت خلال العقدين الماضيين، وما زالت تعاني اقتصاديا، مشيرا إلى أن الأنطمة السابقة ما زالت تكرّس لفكرة استمرار الأغنياء كما هم، واستمرار الفقراء كما هم أيضا.

وأردف «يجب علينا العمل على سن قوانين وتشريعات لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية، وتطبيقها بشكل سليم؛ لأن الثورة طالبت بتحقيق عدالة اجتماعية، ولكنها لم تتحقق حتى الآن، كما يجب علينا البدء منذ اللحظة الحالية لطمأنة الفقراء بسن مجموعة من التشريعات تعيد 5 آلاف و500 مصنع للعمل خلال 30 يوما لتوفر فرص عمل لملايين العاطلين».

وطالب «جودة» بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لجذب المستثمرين ووضع حلول للمشاكل التي تعوق توافدهم على الاستثمار في مصر، «لأن التشريعات الاقتصادية الحالية تشريعات طاردة للاستثمار والمستثمرين، فلا يوجد توفير للأراضي، ولا توجد طاقة لتشغيل المصانع، فضلا عن أن الأيدي العاملة غير مدربة، وكل هذه العوامل تخيف أي مستثمر قبل أن يقرر الاستثمار في مصر».

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