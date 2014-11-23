بالصور .. اتحاد شباب الصحفيين بالفيوم يشهد تكريم الأطفال المكفوفين

شهد الأعضاء المؤسسين لاتحاد شباب الصحفيين بالفيوم فعاليات الحفل الذي نظمته جمعية قلوب الخير لتنمية المجتمع ورعاية المكفوفين للاحتفال بافتتاح أول فصل رسمي لرياض الأطفال المكفوفين بمحافظة الفيوم وتكريم المكفوفين الكبار الذين تم محو أميتهم وأطفال رياض الأطفال المكفوفين المتفوقين علمياً ، بحضور المحافظ الدكتور حازم عطية الله ، وإيمان أحمد ذكى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ، وسناء أحمد ، مدير إدارة التربية الخاصة وعلا الجندي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وحشد كبير من أعضاء مجلس الإدارة والمكرمين وأولياء أمورهم.

وشارك أعضاء الاتحاد الأطفال في احتفالاتهم وقاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية للأطفال مع ذويهم وخلال تسلمهم شهادات التكريم من محافظ الفيوم وأبدي أعضاء الاتحاد لمسؤلي الجمعية استعدادهم التام للمشاركة في جميع الفاعليات القادمة التي من شأنها تنمية مواهب الأطفال المكفوفين ومساعدتهم علي الحياة بشكل طبيعي في المجتمع واندماجهم فيه .

ومن جانبها رحبت الدكتورة علا الجندي رئيس مجلس إدارة الجمعية بوجود أعضاء الاتحاد ، وأكدت علي أن تواجدهم نوع من الدعم المعنوي الهام للأطفال المكفوفين ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورحبت بالتعاون المشترك مع الاتحاد في الفاعليات القادمة .

وقالت أننا نحتفل اليوم بالافتتاح الرسمي لأول فصل لرياض الأطفال المكفوفين على مستوى محافظة الفيوم والثالث على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والإسكندرية، مشيرة إلى أن الجمعية بدأت نشاطها في المحافظة عام2012 في المجالات التنموية والخدمية المختلفة ورعاية الأطفال المكفوفين رعاية تعليمية واجتماعية ونفسية شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة بالإعاقات الذهنية، كما تميزت الجمعية في محو أمية المكفوفين الكبار .

وأشاد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بدور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع في المجالات التنموية المختلفة واستعداد المجتمع الفيومي للعمل الخدمي والتفاعل السريع مع الأحداث التي تطرأ على الساحة، مشيداً بجهود جمعية قلوب الخير ودورها في رعاية ودعم المكفوفين الكبار والصغار باعتبار أن هذه الفئة من الفئات المهمة التي يجب رعايتها حق الرعاية وتقديم الدعم اللازم لها.

وفى نهاية الحفل قام الفيوم بتكريم الأطفال المكفوفين المتفوقين علمياً وتكريم المكفوفين الكبار الذين تم محو أميتهم، وتكريم الأساتذة المتخصصين في مجال تعليم المكفوفين حيث تم منحهم مبالغ مالية وشهادات التقدير للتميز والتفوق لتشجيعهم على مواصلة النجاح والتقدم.