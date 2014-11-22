أنشيلوتي: إسكو نجح في تعويض غياب مودريتش بنجاح كبير

(إفي): أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم بالمباراة التي قدمها لاعبه إسكو ألاركون في الفوز خارج الديار على إيبار برباعية نظيفة في الجولة الـ12 بالليجا.

وصرح أنشيلوتي عقب المباراة للصحفيين بخصوص إسكو "لقد قدم مباراة جيدة للغاية، تمركزه الدفاعي كان جيدا، وكان ممتازا على الصعيد الهجومي كما جرت العادة، لقد أثبت قدرته على اللعب في هذا المركز".

ولعب إسكو اليوم في مركز الكرواتي لوكا مودريتش الذي ستحرمه الاصابة من اللعب مع الريال لمدة ثلاثة أشهر.

وبخصوص السبب وراء عدم الدفع بالألماني سامي خضيرة البديل الطبيعي لمودريتش قال "لقد لعب مباراتين مع منتخب بلاده عقب اصابته وفضلت الدفع بإسكو لأنه تعافى من فترة التوقف وخوض المبارايات الدولية بصورة أفضل".

وعن تقييمه للمباراة أضاف "قدمنا أداء جيد على كل المستويات وبتركيز عالي، أقدر العمل والجهد الذي بذله الفريق".

وأشار أنشيلوتي من ناحية أخرى إلى أن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات على الرغم من ايمانه بأن الهزيمة ستأتي في وقت ما.

وأشاد المدرب الإيطالي بفريق إيبار حيث قال إنه "مكافح ومنظم دفاعيا، حيث لجأ للمرتدات، إلا أن الريال تفوق عليه في كل النواحي".