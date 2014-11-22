أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي: إسكو نجح في تعويض غياب مودريتش بنجاح كبير

Google+ Print
أنشيلوتي: إسكو نجح في تعويض غياب مودريتش بنجاح كبير أنشيلوتي: إسكو نجح في تعويض غياب مودريتش بنجاح كبير

(إفي): أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم بالمباراة التي قدمها لاعبه إسكو ألاركون في الفوز خارج الديار على إيبار برباعية نظيفة في الجولة الـ12 بالليجا.

وصرح أنشيلوتي عقب المباراة للصحفيين بخصوص إسكو "لقد قدم مباراة جيدة للغاية، تمركزه الدفاعي كان جيدا، وكان ممتازا على الصعيد الهجومي كما جرت العادة، لقد أثبت قدرته على اللعب في هذا المركز".

ولعب إسكو اليوم في مركز الكرواتي لوكا مودريتش الذي ستحرمه الاصابة من اللعب مع الريال لمدة ثلاثة أشهر.

وبخصوص السبب وراء عدم الدفع بالألماني سامي خضيرة البديل الطبيعي لمودريتش قال "لقد لعب مباراتين مع منتخب بلاده عقب اصابته وفضلت الدفع بإسكو لأنه تعافى من فترة التوقف وخوض المبارايات الدولية بصورة أفضل".

وعن تقييمه للمباراة أضاف "قدمنا أداء جيد على كل المستويات وبتركيز عالي، أقدر العمل والجهد الذي بذله الفريق".

وأشار أنشيلوتي من ناحية أخرى إلى أن فريقه يسعى لمواصلة الانتصارات على الرغم من ايمانه بأن الهزيمة ستأتي في وقت ما.

وأشاد المدرب الإيطالي بفريق إيبار حيث قال إنه "مكافح ومنظم دفاعيا، حيث لجأ للمرتدات، إلا أن الريال تفوق عليه في كل النواحي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع