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روما يرد على تقدم أتالانتا المبكر بفوز ثمين

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روما يرد على تقدم أتالانتا المبكر بفوز ثمين روما يرد على تقدم أتالانتا المبكر بفوز ثمين

(إفي): اقتنص روما فوزا ثمينا السبت من ملعب مضيفه أتالانتا بالفوز عليه بهدفين لواحد ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

بهذا الانتصار يتقاسم روما مؤقتا صدارة الكالتشيو مع يوفنتوس برصيد 28 نقطة، قبل المواجهة الصعبة التي سيخوضها البطل لاحقا على ملعب لاتسيو.

وحول فريق العاصمة تأخره بهدف مبكر سجله أصحاب الأرض بقدم الأرجنتيني ماكسي موراليز في الدقيقة الأولى، إلى تعادل من مجهود رائع للصربي آدم لياييتش (ق23) من تسديدة قوية على حافة المنطقة، قبل أن ينجح البلجيكي رادجا ناينجولان في تسجيل هدف الفوز (ق42) من تسديدة بيسراه داخل المنطقة.

شهد اللقاء طرد لاعب أتالانتا، الغاني ريتشموند بواكي، في الثواني الاخيرة.

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