كيم كاردشيان تستمتع في دبي وتعبر عن عشقها للشرق الأوسط

وصلت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian الى دبي، للتسويق لأحدث عطورها في صالة "برفيوم موند".

وقد عبرت النجمة عن سعادتها لتواجدها في دبي، حيث كتبت على "أعشق الشرق الأوسط! انضموا إلي في دبي".

ونشرت النجمة العديد من الصورعلى صفحتها الخاصة بإنستغرام تظهر مدى استمتاعها بوقتها في دبي برفقة أخواتها وصديقاتها في رحلة بحرية على أحد اليخوت.

واللافت أن Kim علقت على إحدى الصور باللغة العربية كاتبة: "مع حبيبتي Carla DiBello في دبي".

يذكر أن Kim Kardashian نشرت أيضاً على حسابها بموقع "Instagram" فيديو يظهر لحظة وصولها الى دبي مع صديقاتها.