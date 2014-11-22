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رغم خلافهما فلة تعزّي أصالة

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رغم خلافهما فلة تعزّي أصالة رغم خلافهما فلة تعزّي أصالة

الأحد 23-11-2014 10:30

يبدو أن مثل "المصيبة بتجمع" ينطبق على ما فعلته الفنانة فلة الجزائيرية، إذ قامت الأخيرة بتقديم التعازي للفنانة أصالة بموت شقيقها أيهم، في وقت كانت قد سبق ووصفتها قبل أسبوع بالـ"كذابة".

وقامت فلة بنشر عبر "اليوتيوب"، وجهت خلاله رسالة إلى أصالة، أبرز ما جاء فيها: "أصالة أنت إنسانة مؤمنة ومن بيت طيب وأنت تصلي دائماً"، وطلبت من الله أن يعطيها الصبر، وتمنت لو كان باستطاعاتها دخول لتقوم بواجب العزاء معها.

يذكر أن فلة خلال استضافتها الأسبوع الماضي في برنامج "المتهم"، كانت قد وصفت أصالة بالـ"كذابة"، لأن الأخيرة قالت إن فلة لم تلبِ دعوتها إلى برنامجها "صولا"، الأمر الذي نفته فلة.

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سيدتي

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