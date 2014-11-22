انفجار ببرج كهرباء بـ “هرية رزنة”‎ بالشرقية

استمرارا لمسلسل العمليات الإرهابية التى شهدته محافظة الشرقية من الأسبوع الماضى، انفجرت عبوة هيكلية أسفل برج كهرباء ضغط عالٍ بطريق قرية هرية رزنة الجديد بمركز الزقازيق بالشرقية.

تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأهالى بالعثور على 3 أجسام غريبة يشتبه فى احتوائها على مواد متفجرة، أسفل محول كهرباء عالٍ، بطريق هرية رزنة الجديد دائرة مركز الزقازيق .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتبين قيام مجهولين بوضع 4 عبوات هيكلية أسفل قواعد برج كهرباء ضغط عالٍ، وانفجرت إحدى العبوات دون حدوث تلفيات، وتمكنت قوات الحماية من إحباط 3 عبوات أخرى.