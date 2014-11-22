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جوجل تقدم “1 تيرابايت” هدية لكل مشتركى “كروم بوك”

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جوجل تقدم “1 تيرابايت” هدية لكل مشتركى “كروم بوك” جوجل تقدم “1 تيرابايت” هدية لكل مشتركى “كروم بوك”

أعلنت شركة جوجل أنها ستُقدّم 1 تيرابايت من المساحة التخزينية السحابية ضمن خدمة “جوجل درايف”، بشكل مجاني لمدّة عامين، وذلك للمُشترين الجدد لحواسب “كروم بوك” Chromebook المحمولة العاملة بنظام “كروم أو إس” Chrome OS.

ويسري العرض ابتداءً من اليوم وحتى الأول من يناير 2015، وهو ينطبق على جميع طرازات أجهزة “كروم بوك” المتوفرة في الأسواق.

وتبلغ تكلفة 1 تيرابايت من المساحة التخزينية على “جوجل درايف” 9.99 دولار شهريًا، وهذا يعني بأن قيمة الهدية التي تُقدمها جوجل لمُشتري “كروم بوك” تصل إلى ما مجموعه 239.76 دولار أمريكي.

يُذكر أن جوجل عملت بالتعاون مع الشركات المُصنّعة لأجهزة “كروم بوك” على توفير مساحات تخزينية مجانية في “جوجل درايف”، على سبيل المثال فقد قدّمت سابقًا 1 تيرابايت لمدة ثلاثة أعوام لمُشتري جهاز “كروم بوك بيكسل” وهو أعلى أجهزة “كروم بوك” ثمنًا، كما حصل أصحاب جهاز “إتش بي كروم بوك 11″ على 100 جيجابايت لمدة عامين.

وتُقدم حواسب “كروم بوك” مساحة تخزين داخلية محدودة، حيث تعتمد بشكل أساسي على التخزين السحابي لحفظ المعلومات والملفات والحصول عليها.

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