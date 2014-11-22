سعد سمير ورزق في قائمة الأهلي أمام النصر.. وعاشور خارجها

رغم أن التقارير الطبية الأولية وضعت مشاركة سعد سمير ومحمد رزق مع الأهلي محل شك أمام النصر في الدوري المصري مساء الأحد، إلا أن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للشياطين قرر استدعاء الثنائي.

سمير ورزق أصيبا خلال مباراة الأهلي مع المقاولون العرب قبيل فترة توقف الدوري المصري من أجل مشاركات المنتخب في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وكان التقرير الطبي الأولي يقول إن سمير يحتاج لراحة عدة أيام إضافية ولن يلحق بلقاء النصر، وكذلك رزق كان مهددا بالغياب لفترة طويلة.

لكن جاريدو اطمأن على حالة الثنائي في التدريبات الأخيرة للفريق الأحمر الباحث عن الحفاظ على لقب الدوري في خزينته.

وضمت قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم المدافع الشاب لؤي وائل المنضم للشياطين الحمر قادما من ليرس في الصيف.

كذلك شهدت القائمة استبعاد الثنائي حسام عاشور وموسى يدان، لمزيد من الراحة وعدم التفريط في طاقة أي منهما قبل موقعة نهائي الكونفدرالية التي تلي لقاء النصر.

ويغيب للإيقاف محمد نجيب وصبري رحيل ووليد سليمان.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: لؤي وائل - شريف حازم - سعد سمير - باسم علي - حسين السيد - محمد هاني

الوسط: أحمد خيري - تريزيجيه - حسام غالي - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمد رزق - إسلام رشيد

الهجوم: كريم بامبو - أحمد عبد الظاهر - عماد متعب