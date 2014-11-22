أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سعد سمير ورزق في قائمة الأهلي أمام النصر.. وعاشور خارجها

Google+ Print
سعد سمير ورزق في قائمة الأهلي أمام النصر.. وعاشور خارجها سعد سمير ورزق في قائمة الأهلي أمام النصر.. وعاشور خارجها

رغم أن التقارير الطبية الأولية وضعت مشاركة سعد سمير ومحمد رزق مع الأهلي محل شك أمام النصر في الدوري المصري مساء الأحد، إلا أن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للشياطين قرر استدعاء الثنائي.

سمير ورزق أصيبا خلال مباراة الأهلي مع المقاولون العرب قبيل فترة توقف الدوري المصري من أجل مشاركات في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وكان التقرير الطبي الأولي يقول إن سمير يحتاج لراحة عدة أيام إضافية ولن يلحق بلقاء النصر، وكذلك رزق كان مهددا بالغياب لفترة طويلة.

لكن جاريدو اطمأن على حالة الثنائي في التدريبات الأخيرة للفريق الأحمر الباحث عن الحفاظ على لقب الدوري في خزينته.

وضمت قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم المدافع الشاب لؤي وائل المنضم للشياطين الحمر قادما من ليرس في الصيف.

كذلك شهدت القائمة استبعاد الثنائي حسام عاشور وموسى يدان، لمزيد من الراحة وعدم التفريط في طاقة أي منهما قبل موقعة نهائي الكونفدرالية التي تلي لقاء النصر.

ويغيب للإيقاف محمد نجيب وصبري رحيل ووليد سليمان.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: لؤي وائل - شريف حازم - سعد سمير - باسم علي - حسين السيد - محمد هاني

الوسط: أحمد خيري - تريزيجيه - حسام غالي - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمد رزق - إسلام رشيد

الهجوم: كريم بامبو - أحمد عبد الظاهر - عماد متعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب