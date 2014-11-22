حظر الدبدوب الشهير «وينى» فى بولندا لعدم وضوح ” جنسه “

تواجه شخصية “ويني الدبدوب” أو “ويني ذا بوه” الكارتونية المحبوبة لدى الأطفال خطر الحظر في بولندا.

وأرجع سياسيون بولنديون، بحسب سكاي نيوز، معارضتهم لتسمية حديقة في بلادهم على إسم “ويني ذا بوه” إلى ما اعتبروه “جنسه غير الواضح” ما إذا كان ذكرا أم أنثى.

كما اعتبر المشرعون في مدينة توسزين البولندية التي تحتضن مشروع الحديقة، أن ويني شخصية غير مناسبة للأطفال لأنها شخصية “مخنثة” على حد تعبيرهم، إضافة إلى أنه “نصف عار” طوال الوقت.

وطالب معارضو مشروع الحديقة باستبدال “ويني” بشخصية كارتونية محلية لدب يدعى “يوسازتك” لأنه “دب محتشم”.

ولاقى هذا الجدل حول “ويني” سخرية من أبناء المدينة الذين أعربوا عن دهشتهم من مناقشة السياسيين لهذه الأمور بدلا من قضايا أكثر أهمية.

وقال أحد سكان المدينة ساخرا لسكاي نيوز “هناك أمر واحد مشترك بين ويني ذا بوه وهؤلاء السياسيين وهو أن كليهما محدود الذكاء”.

يذكر أن “ويني” هو شخصية ابتكرها الكاتب أ.أ.ميلن عام 1926 وقدمتها مؤسسة ديزني في عدة أفلام ومسلسلات تلفزيونية كارتونية.