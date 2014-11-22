السيسى: مصر تدعم استقرار جنوب السودان ونساند حكومتها فى تحقيق آمال شعبها

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مباحثاته اليوم مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير أن مصر تدعم الاستقرار في جنوب السودان دون أي تدخل في الشأن الداخلي، كما تساند حكومة جنوب السودان في تحقيق آمال وطموحات شعبها، مؤكداً استمرار مصر في تقديم مساعداتها إلى أشقائها في جنوب السودان.

من جانبه، أكد الرئيس سلفا كير أن لقاءه بالرئيس السيسي اليوم أكد على التوجه الإيجابي الذي تنتهجه مصر إزاء جنوب السودان ، موضحاً أن هذه الزيارة تعد بمثابة رسالة قوية تعكس عمق العلاقات بينهما ، والتي ستشهد نمواً واِزدهاراً في المرحلة المقبلة، منوهاً إلى مكانة مصر الرائدة في المنطقة ومساعداتها المُقَدَرة لجنوب السودان حتى قبل انفصاله عن الشمال.

وأضاف أنه حرص على اصطحاب وفد موسع من مختلف الوزارات للتباحث مع نظرائهم المصريين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ودفع التعاون بينهما قدماً من خلال توقيع اتفاقيات جديدة.

وأكد الرئيس على الاهتمام الذي يوليه للتعاون في مجال الصحة ، معرباً عن الاستجابة لطلب جنوب السودان إرسال مزيدٍ من الأطباء المصريين ، ولا سيما في تخصصيّ الأطفال والصحة الإنجابية ، فضلاً عن إمكانية استيعاب المزيد من طلاب جنوب السودان للدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية.

وتحدث خلال اللقاء عددٌ من الوزراء من الجانبين ، حيث تم اِستعراض العديد من أوجه التعاون المقترحة في عدد من المجالات، ولاسيما الطاقة والموارد المائية والتعليم العالي والزراعة.

وقد أشاد الوزراء من وفد جنوب السودان بالدعم الفني المصري المقدم لبلادهم ، منوهين إلى أن ستة وزراء من الوزراء التسعة الحاضرين تخرجوا في الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس سلفا كير إلى مصر ستشهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية ، وذلك على النحو التالي : مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرات الدخول ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة ، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي ، وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة ، واتفاق ثنائي للتعاون في مجال الموارد المائية ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء ، ومذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة نموذجية مصرية في جنوب السودان.

ووجَّه الرئيس سلفا كير الدعوة للرئيس السيسي لزيارة جنوب السودان ، وهو ما رحب به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنياً لجنوب السودان تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة ، مؤكداً على استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم لدولة وشعب جنوب السودان في كافة المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الاتصالات والصحة والبترول والري والخارجية والشباب والرياضة والتعليم العالي والكهرباء والزراعة.

وحضر المباحثات وفد موسع من جنوب السودان ضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والصحة والتعليم والتعليم العالي والبترول والكهرباء والري والسدود والموارد المائية والزراعة والغابات والاتصالات والخدمات البريدية والثقافة والشباب ، كما حضر المباحثات سفير مصر بجوبا وسفير جنوب السودان بالقاهرة.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمي ، تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة بين الرئيسين ، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين استهلها الرئيس بالترحيب بوفد جنوب السودان.

ونوه السفير علاء يوسف إلى أن جلسة المباحثات المغلقة قد عكست عمق العلاقات بين البلدين ، وشهدت حرصاً متبادلاً وتأكيداً على أهمية دعم وتعزيز تلك العلاقات.

أ ش أ