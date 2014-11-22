مقتل إرهابى حاول زرع قنبلة على شريط سكك حديد الوسطى في بني سويف

قتل أحد الإرهابين أثناء زرعه قنبلة علي شريط السكة الحديد بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية كوم ابو راضي بمركز الواسطي شمال بني سويف علي مسافة من ورش السكة الحديد.

> وانتقل اللواء محمد عماد الدين مدير الأمن الي مكان الواقعة وجاري معاينة مكان الواقعة وتحديد هوية منفذ العملية.