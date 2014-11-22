أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل إرهابى حاول زرع قنبلة على شريط سكك حديد الوسطى في بني سويف

Google+ Print
مقتل إرهابى حاول زرع قنبلة على شريط سكك حديد الوسطى في بني سويف مقتل إرهابى حاول زرع قنبلة على شريط سكك حديد الوسطى في بني سويف

أرشيفية

قتل أحد الإرهابين أثناء زرعه قنبلة علي شريط السكة الحديد بالقرب من محطة  السكة الحديد بقرية كوم ابو راضي بمركز الواسطي شمال بني سويف علي مسافة من ورش السكة الحديد.
> وانتقل اللواء محمد عماد الدين مدير الأمن  الي مكان الواقعة وجاري معاينة مكان الواقعة وتحديد هوية منفذ العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا