تأجيل محاكمة 163 إخواني فى اﻷسكندرية لـ 7 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف محاكمة 163 متهماً من أنصار جماعة الإخوان ، لجلسة 7 فراير المقبل لإستكمال طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام احال المتهمين الى محكمة الجنايات على خلفية ارتكابهم أحداث العنف التى وقعت العام الماضى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى أسفرت عن وفاة 29 مواطنًا والشروع فى قتل 30 آخرين.

عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة اشرف عليها اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية والعميد شريف عبد الحميد مدير المباحث.

كانت النيابة نسبت للمتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومى وإتلاف ممتلكات المواطنين والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتغيير نظام الحكم بالقوة.